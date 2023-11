Durante los 14 encuentros en los que estuvo al mando de la bicolor, Juan Reynoso logró cuatro victorias, aunque es importante destacar que tres de estas fueron contra Bolivia, Paraguay y El Salvador en amistosos con niveles de jerarquía menos exigentes. En cambio, cosechó siete derrotas, siendo cuatro de ellas en partidos oficiales (Eliminatorias 2026), además de tres empates. De estas igualdades, dos son los que nos han dado los únicos puntos en el presente proceso clasificatorio.

Pasando a limpio, Juan Reynoso apenas logró ganar el 35.7% de los puntos en disputa. Si nos concentramos en las Eliminatorias Sudamericanas, este porcentaje disminuye al 11%. Con este rendimiento, el entrenador nacional ha marcado un hito en el fútbol peruano al tener el peor inicio, considerando las seis primeras fechas, desde que se juega con el nuevo formato de clasificación (1998). No hemos logrado superar ni siquiera nuestras peores épocas, como en las clasificatorias a Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. ¡Así de bajo nos ha llevado el ‘Cabezón’!

Fecha Competencia Resultado 24-09-2022 Amistoso Perú 0-1 México 27-09-2022 Amistoso Perú 4-1 El Salvador 16-11-2022 Amistoso Perú 1-0 Paraguay 19-11-2022 Amistoso Perú 1-0 Bolivia 25-03-2023 Amistoso Alemania 2-0 Perú 28-03-2023 Amistoso Perú 0-0 Marruecos 16-06-2023 Amistoso Corea del Sur 0-1 Perú 20-06-2023 Amistoso Japón 4-1 Perú 07-09-2023 Eliminatorias Paraguay 0-0 Perú 12-09-2023 Eliminatorias Perú 0-1 Brasil 12-10-2023 Eliminatorias Chile 2-0 Perú 17-10-2023 Eliminatorias Perú 0-2 Argentina 16-11-2023 Eliminatorias Bolivia 2-0 Perú 21-11-2023 Eliminatorias Perú 1-1 Venezuela

Rotación que no funcionó

Si hay una característica distintiva en la forma de entrenar que Juan Reynoso ha mantenido durante su etapa como entrenador, es la rotación. Durante su presentación como nuevo DT de Perú, trató de disipar esas dudas señalando que ‘lo de la rotación quizás termina siendo una leyenda urbana’. Sin embargo, el tiempo no le ha dado la razón. Al concluir la sexta jornada de las Eliminatorias 2026, nuestra selección ha utilizado a 29 jugadores y nunca ha repetido una misma alineación inicial.

Experimentó con 11 jugadores en defensa, ocho en el mediocampo y nueve en ataque. Lo más asombroso es que nunca logró repetir una misma pareja de zagueros centrales. En cada encuentro, siempre participaron dos nombres distintos. La última combinación fue la de Renato Tapia y Alexander Callens. Ninguna selección de Sudamérica ha experimentado algo similar en estas Eliminatorias. Al final, no queda claro si Reynoso aplicó nuevamente su rotación o si en realidad, nunca pudo encontrar un equipo base. Es decir, nunca pudo identificar a once jugadores que le brindaran la confianza necesaria para afrontar el proceso premundialista.

Paraguay vs. Perú Perú vs. Brasil Chile vs. Perú Perú vs. Argentina Bolivia vs. Perú Perú vs. Venezuela Miguel Araujo-Luis Abram Renato Tapia-Luis Abram Carlos Zambrano-Luis Abram Anderson Santamaría- Luis Abram Carlos Zambrano-Alexander Callens Renato Tapia-Alexander Callens

Malas decisiones

A pesar de haber utilizado casi tres decenas de jugadores, Juan Reynoso en esta ocasión no demostró ser el ‘Ajedrecista’. Sus movimientos tácticos siempre resultaron en fracasos. En los primeros encuentros, priorizó la defensa del arco, desconectando la línea defensiva del ataque. Surgió una brecha considerable entre el ‘9′ y sus demás compañeros. Intentó corregirlo sumando sangre nueva por las bandas, pero al no contar con un creador, estas acciones solo resultaron ser insinuaciones. En situaciones críticas que exigían sumar puntos, recurrió a la inclusión de jóvenes figuras. Sin embargo, dieron la impresión de ingresar sin un plan de trabajo definido, dejándolo en la improvisación.

Los errores se manifestaron incluso en jugadas específicas. La anotación del gol de Brasil se produjo debido a la nula marca de Raúl Ruidíaz, a quien le correspondía resguardar el primer palo. En este momento, quedó en evidencia que el estratega no había estudiado adecuadamente la táctica de la ‘Canarinha’ en las jugadas de balón detenido.

No solo hubo fallos en su estrategia táctica, sino también en la selección de los jugadores clave. Su discurso siempre enfatizó la elección de aquellos en mejor forma en sus equipos, sin embargo, esta premisa no se cumplió. En el enfrentamiento contra Argentina, Reynoso alineó a Nilson Loyola como lateral izquierdo, un jugador que había estado siendo suplente en Sporting Cristal y que tuvo un año para el olvido. Además, colocó a André Carrillo en ese mismo partido, quien llegaba de no haber jugado con su nuevo equipo en el ascenso de Arabia. Este episodio también evidenció que reconoció su error inicial, ya que agotó cuatro cambios al inicio de la segunda mitad.

Otra equivocación puntual se presentó frente a Bolivia. Se confiaba en que siendo un director técnico que estuvo en México y dirigió en Melgar, sabría cómo enfrentar un partido en La Paz. Una vez más, echó por la borda las suposiciones. Convocó a los jugadores de Melgar, Alexis Arias y Walter Tandazo. Sin embargo, terminó dejándolos fuera de la lista oficial del compromiso. Este detalle no es menor, ya que sufrimos en el mediocampo, sin tener oxígeno, y un Bolivia que no era precisamente fuerte ganó sin autoridad. Ese compromiso también evidenció otro desacierto de Reynoso. Decidió que Luis Advíncula ingresara como extremo por derecha. Cuando estaba desempeñándose de manera destacada, realizó otro cambio y lo trasladó a la posición de lateral.

Frases desmotivadoras

Hoy en día, para ser un buen entrenador debes saber comunicar. No solo de manera interna, sino también cuando se declara a la prensa. Eso es algo que Juan Reynoso no supo manejar. En más de una ocasión lanzó frases desafortunadas que no sumaban al mal momento que venía atravesando la Selección Peruana.

Tras el duelo ante Argentina, Reynoso señaló lo siguiente, “Lastimosamente, Bryan Reyna y Joao Grimaldo no están ni para sostener 60 minutos. Esa es la carencia que nos da la liga local. Lo vimos con Franco Zanelatto”. Más allá de que se trate de algo que pueda ser cierto por el nivel de la Liga 1, el entrenador de la selección nacional no puede salir a ser tan crudo con sus palabras. Esto no solo molesta al jugador, sino también a sus compañeros y hasta puede tener un efecto colateral de desprestigio para futbolista y campeonato.

Tras sus desafortunadas declaraciones, Juan Reynoso se tuvo que reunir con Bryan Reyna y Jairo Concha. (Imagen: América Televisión)

Poca autocrítica

En las declaraciones de Juan Reynoso después de los partidos, no se evidenciaron señales claras de autocrítica. En lugar de abordar posibles fallos tácticos o estratégicos, sus respuestas se centraron en aspectos emocionales, como la necesidad de convertir la derrota en motivación para futuros desafíos. Además, destacó la importancia de mantener la convicción en el equipo y resalta gestos de respaldo de los jugadores. Aunque mencionó el esfuerzo de los jugadores en situaciones desafiantes, como la altitud de Bolivia, no ofreció una reflexión profunda sobre las causas de los resultados negativos ni planteó ajustes concretos para mejorar el rendimiento del equipo.

vs. Brasil: “Ese dolor tiene que transformarse en gasolina para lo que se viene. Esa es la mayor bronca hoy”.

vs. Chile: “Sería repartir culpas, la verdad no me interesa repartir culpas, lo que más me interesa es que los jugadores estén convencidos”.

vs. Argentina: “Después del partido ellos me llamaron a un costado, 6-7 jugadores me expresaron su total apoyo, no voy a hablar más de ese tema”.

vs. Bolivia: “M ientras yo veo el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan, el esfuerzo que han hecho hoy a 3,600 metros, eso me ilusiona”

“M vs. Venezuela: “No tengo la intención de convencerlos. Seguramente hay argumentos para explicar que mi proceso sigue siendo sostenible”.