Somos chamba: ‘A Punta de Lanza’, la columna de Guillermo Denegri

El diario español Marca dice que Perú ha regresado “a la aristocracia de Sudamérica” y temo que nos la vayamos a creer. Feliz como estoy de que en esta Copa América recuperamos finalmente al equipo, que se quitó el traje de “selección mundialista” para volver a ese overol en el que siente más cómodo, y con el que clasificamos a Rusia 2018. Un equipo que no sabe sentirse favorito, al que le va mejor la chapa de equipo chico, justito, al que no le sobra nada. Humilde, solidario y sólido como un puño, eso sí. Sin estrellas, pero con un corazón enorme, grande como el sol.



Reserven para otros la pompa y el boato, que nosotros no tenemos nada de aristocráticos y somos, más bien, gente de trabajo. Que la suda para llegar a fin de mes. Pero que vive con dignidad y no se siente menos que nadie, ¿eh? Que lo cuenten sino los que osaron mirarnos por encima del hombro y quedaron en el camino. Porque cuando la selección entra concentrada y hace su juego, es un rival difícil de superar. Así clasificamos al Mundial después de 36 años y así volvimos a una final de Copa América, a donde no llegábamos desde 1975.



Este Perú no es aristocrático, no. Es emprendedor, más bien. Emergente. Atrevido. Con sus virtudes y sus limitaciones. Dueño de una sana alegría de vivir. Un equipo que disfruta del presente que se ha forjado a pulso. Que se sabe aún lejos de las potencias, pero que también es consciente de que está en el camino correcto y que, si mantenemos el espíritu y la disciplina, nos espera un futuro prometedor. Y allá vamos.



