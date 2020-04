En una entrevista con GOLPERU, Chrsitian Cueva habló sobre el tiempo en cuarentena que vive actualmente en México con su familia a causa del coronavirus, sobre la selección y sobre el momento que vive actualmente, luego de haber estado muchos meses sin jugar en el Santos de Brasil.

“Antes de la cuarentena, en el aspecto mental, estaba espectacular. Tengo tiempo sin continuidad y es difícil volver a tener un buen nivel pero no es solo para mi, sino para cualquier deportista. Pasa igual cuando sales de una lesión, es natural para un futbolista eso, pero lo positivo es que día a día yo iba mejorando física y mentalmente”, sostuvo el jugador.

‘Aladino’ también se refirió a la convocatoria de la Selección Peruana para las Eliminatorias Qatar 2022 y aseguró que le hubiera gustado estar presente en la lista en caso los partidos no se hubieran postergado.

“Me hubiera gustado ser convocado y si le haces esa pregunta a cualquiera que haya estado en la Selección te va a decir lo mismo. Tenía muchas ganas de volver a la Selección en este nuevo sueño y clasificar otra vez al Mundial. Pero el ‘profe’ es el que toma la decisión, de todas formas, cuando no me convocó yo igual me desperté a ver el partido, me imaginaba estando con mis compañeros y la sufrí como un hincha más. Uno por la selección saca fuerzas de donde sea", aseguró.

Coronavirus en Perú

El Ministerio de Salud informó, en el último informe emitido, que el número de infectados con coronavirus en territorio peruano ascendió a 1065, de los cuales 799 se encuentran en Lima, 58 en Loreto, 26 en Cusco, 25 en el Callao y 30 en Lambayeque, siendo las regiones antes mencionadas las más afectadas por la enfermedad.

