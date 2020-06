Con el campeonato aún sin comenzar y con el mundo paralizado por una pandemia, la oferta de jugadores disponibles para ser convocados a la Selección Peruana se hace cada vez más reducido. Por ello, no es novedad que se haya estado trabajando desde la FPF para traer a quienes podrían comenzar a entrenar, de cara a las próximas Eliminatorias.

Depor pudo conocer que Christian Cueva empezaría a entrenar en La Videna desde la próxima semana, gracias a las gestiones que vino realizando el comando técnico de la ‘bicolor’, a fin de que no pierda continuidad y se pueda contar con él para próximos compromisos.

Sin embargo, aún no está aprobado, pues hay ciertos protocolos que se deben cumplir antes de que inicie con las prácticas en el complejo de San Luis, a cargo de Adrián Vaccarini. Es importante recordar que Cueva arribó a la capital en un vuelo humanitario, hace casi una semana, por lo que debe continuar con el confinamiento exigido a todos aquellos que llegan al país.

El popular ‘Aladino’ regresó a Lima, luego de su desvinculación del Pachuca de México. Lejos de amilanarse, el peruano tomó las cosas con calma y fue optimista en sus redes sociales. “El contrato termina en unos días, pero estoy tranquilo, no sé qué pasará, todo es diferente en una pandemia. Si me voy, no es el fin del mundo. Volveré con fuerza”, publicó hace algunas semanas a través de Instagram.

Unos llegan y otros se van

Si Christian Cueva regresa a La Videna para entrenar, Ricardo Gareca tendría todo listo para marcharse. El estratega argentino tiene previsto retornar a su país en un próximo vuelo humanitario, aunque aún no se tiene fecha confirmada para el viaje.

Como se recuerda, el técnico de la Selección Peruana estuvo batallando para que se logre un consenso con los clubes y así retornar a las competiciones oficiales lo antes posible. Su ahínco ayudó a que se pueda gestionar pronto un nuevo marco de trabajo, con los protocolos de sanidad y de seguridad necesarios, para comenzar los primeros pasos hacia el regreso de la Liga 1.

