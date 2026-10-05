Christian Cueva volvió a ser protagonista y esta vez fue consultado por la actualidad de la Selección Peruana. El volante de Sport Boys, sin embargo, decidió no profundizar sobre el momento que atraviesa la ‘Bicolor’. ‘Aladino’ dejó claro que su atención está puesta en el cuadro rosado, que busca remontar la serie ante Alianza Atlético por la Copa de la Liga.

El mediocampista viene buscando consolidar su continuidad con Sport Boys en la recta final de la temporada. El conjunto chalaco tiene por delante el desafío de remontar la serie ante Alianza Atlético por la Copa de la Liga, luego de caer por 5-2 en el encuentro de ida. Cueva mantiene su mirada puesta en ese objetivo.

Precisamente, al ser consultado sobre las posibilidades de su equipo en el certamen, el futbolista fue optimista pese a la diferencia obtenida por el conjunto de Sullana. “¿Se puede remontar? Sí, claro, siempre es así. Se puede”, respondió Cueva a Movistar Deportes, dejando claro que confía en darle vuelta a la eliminatoria.

Sin embargo, la pregunta por la Selección Peruana cambió el tono de sus declaraciones. Cueva fue consultado por el presente del equipo dirigido por Mano Menezes, aunque esta vez prefirió no emitir una opinión sobre el proceso que viene realizando el entrenador brasileño con la ‘Bicolor’.

“La verdad prefiero no hablar de eso ahorita (la selección), en su momento ya lo dije. Ahora estoy completamente enfocado en Boys”, manifestó el mediocampista. De esta manera, Cueva evitó referirse nuevamente a una posible convocatoria y puso por delante su actualidad con el cuadro chalaco.

La postura de ‘Aladino’ llega semanas después de que dejara abierta la posibilidad de volver a vestir la camiseta nacional. En agosto, tras un partido ante la Selección Peruana Sub-20, aseguró que si recibía una oportunidad regresaría “por mérito propio” y que defendería la camiseta como siempre.

Ahora, Cueva decidió no entrar en mayores detalles sobre la ‘Bicolor’ y fue consultado incluso por el respaldo que debería recibir el proceso de Mano Menezes. “Ya es decisión de cada uno lo que pueda pensar o decir”, respondió el futbolista, marcando nuevamente distancia respecto al tema.

Por ahora, el objetivo de Christian Cueva está centrado en Sport Boys. El volante buscará ayudar al equipo chalaco a remontar la serie frente a Alianza Atlético y continuar con protagonismo en la Liga 1, mientras una eventual vuelta a la Selección Peruana queda, al menos por ahora, en segundo plano.

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