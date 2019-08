Christian Cueva y los esfuerzos que hizo para ponerse a punto en Santos FC 

El lunes pasado, el presidente de Santos FC , José Carlos Peres, habló para un medio brasileño y reveló que Christian Cueva hizo varios esfuerzos para agarrar ritmo en el equipo. Al mismo tiempo el directivo destacó la perseverancia del futbolista desde que llegó a Brasil.

"De ninguna manera lamento haberlo contratado. Llegó después de la pretemporada, tuvo dificultades, estaba desalineado en el tema físico, pero nunca he visto un jugador tan dedicado como él", aseguró el presidente del club para Radio Kiss de Brasil.

"No vengo a decir mentiras. Incluso contrató a un entrenador personal. No se perdió el entrenamiento ni una vez, no llegó tarde", continuó el directivo.

En la misma entrevista, Peres también habló sobre la complicada situación personal por la que atraviesa Cueva. "Tuvo un problema con su hija, que nació prematuramente. Tenemos que respetar. Hoy es un jugador de Santos. Tenemos que tratarlo con dignidad, está viviendo un drama", concluyó.

Por otro lado, es importante destacar que Nestor Bonillo confirmó que 'Aladino' es uno de los fijos de Ricardo Gareca para formar parte de la Selección Peruana en los próximos amistosos de la 'bicolor' con miras a las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

(Video: América TV)

