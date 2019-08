Christian Cueva fue ofrecido a Internacional para jugar al lado de Paolo Guerrero, afirman en Brasil

Últimamente Christian Cueva no la pasa bien en Santos FC. Su futuro no está definido y, al parecer, ya no seguiría en los planes de Jorge Sampaoli. Ahora, desde Brasil especulan que el volante de la Selección Peruano fue ofrecido al Internacional de Porto Alegre.

Christian Cueva espera resolver su situación lo antes posible. El jugador de la Selección Peruana fue ofrecido por su agente al Inter de Porto Alegre, equipo donde milita Paolo Guerrero. Sin embargo, recibió una respuesta negativa, según afirman medios brasileños.

El presidente de Santos, Jose Carlos Peres, dio a conocer que llegará a un acuerdo únicamente con el club que decida comprar a Christian Cueva. Esto habría sido el motivo por el que Inter no aceptó al volante peruano. Evidentemente, el 'Colorado' no está dispuesto a pagar 7 millones por el '8'.

Cueva foi oferecido ao Inter nos últimos dias, mas direção não tem interesse nesse jogador. Peruano está fora dos planos do Santos. — ¡Lucas Collar! (@LucasCollar) August 17, 2019

Asimismo, Christian Cueva también fue opción en FC Metz de la Ligue 1 de Francia. No obstante, la negociación no se concretó debido que el club quería pagar menos de lo que costaba el pase del volante.

Por otro lado, Santos FC presentó su lista de convocados para una nueva fecha de la Serie A y Christian Cueva volvió a quedar fuera de los planes de Jorge Sampaoli.

Foto/video: América TV

► Con Gary Correa: los 10 jugadores de Universitario que poseen mejor valor en el mercado del fútbol



► Alianza Lima recibió tierna visita en la previa del partido por el Torneo Clausura contra César Vallejo



► Valía más de 20 millones de dólares: la devaluación de Juan Manuel Vargas en el mercado del fútbol con el paso de tiempo



► Ricardo Gareca se reunió con Renato Tapia en Holanda [FOTO]