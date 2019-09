Christian Cueva hizo mea culpa: "La parte física y mental tengo que trabajarla mucho"

La autocrítica de Christian Cueva. El volante de la Selección Peruana no tuvo problemas en reconocer que aún le falta mucho trabajo para retornar a su mejor nivel, el mismo que cautivó a Ricardo Gareca a tal punto de considerarlo uno de los inamovibles, a pesar de sumar pocos minutos con su club.

"Tengo que tener minutos de juego para buscar un espacio en mi club. La parte física y mental tengo que trabajarla mucho. Siento que voy a ir agarrando ritmo poco a poco. Hay que seguir y darle para adelante", sostuvo 'Aladino' en la zona mixta tras el amistoso frente a la tricolor.

Christian Cueva espera ser de la partida en el próximo partido de la Selección Peruana, el mismo que volverá a poner frente a frente a la 'blanquirroja' con el actual campeón de América, que llega con todas sus estrellas al enfrentamiento.

"Me voy triste porque no ganamos. Cada vez que vengo me gusta ganar. Los partidos con Brasil siempre son lindos porque tienen jerarquía", agregó el mediocampista de Santos FC.



El nuevo enfrentamiento entre Perú y Brasil , válido por fecha FIFA, se desarrollará este martes 10 de septiembre, desde las 9:30 de la noche (hora peruana), en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.



Las declaraciones de Kevin Quevedo sobre el Perú vs. Brasil. (Video: José Luis Saldaña)

► ¡No pararás de reir! Los divertidos memes que dejó la derrota de Perú ante Ecuador



►"Ecuador le ganó al subcampeón de América": la reacción de la prensa 'norteña' tras victoria ante Perú



► Desde Brasil: así alentó Paolo Guerrero a la Selección Peruana en el choque ante Ecuador

► Lo bautizaron: Gabriel Costa y la dura falta que recibió en el amistoso frente a Ecuador que marcó su debut