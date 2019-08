¿Se va o se queda? Presidente de Santos se pronunció sobre complicada situación de Christian Cueva

Christian Cueva no la pasa bien en la Selección Peruana y Tampoco en su club, Santos de Brasil. El presidente José Carlos Peres, admitió el interés de negociar al jugador, hoy fuera de los planes actuales de Jorge Sampaoli.



"Christian Cueva se puede negociar. Él siempre tiene (propuesta), es un jugador de nivel, que hizo una hermosa Copa América y tenemos que dejar ir a un extranjero del equipo. Como él no está jugando, obviamente es un candidato", dijo a la prensa de Brasil.

"Y Christian Cueva está a la venta, no estamos interesados ​​en prestarlo. Ya tiene una propuesta, que aún no ha cumplido lo que queremos y es de fuera de Brasil ", dijo el titular, no queriendo revelar el nombre o País del club interesado en el jugador.

Christian Cueva tendría una oferta de Francia y Santos está haciendo todo lo posible para vender al jugador pues el mercado de fichajes en ese país cierra el 2 de setiembre.

El peruano no ha salido en lista en los últimos tres juegos. En 16 partidos con Santos, Christian Cueva no tiene goles ni asistencias con el equipo.

Foto y video: américa tv

