Cada vez falta menos para volver a ver en escena a la Selección Peruana, que sostendrá dos amistosos importantes en Asia. El 16 de junio contra Corea del Sur y el 20 de junio contra Japón. Sin embargo, con la mirada puesta en estos partidos de preparación, surge una incógnita: la carencia de un ‘10′ que atraviese por buen presente. En particular, preocupa la situación de Christian Cueva, quien no ha logrado asegurar un puesto titular en Alianza Lima y no ha mostrado su mejor versión.

Ante este panorama, la ‘Blanquirroja’ necesita alternativas para llenar el vacío de un jugador creativo, función importante para el funcionamiento del elenco nacional. Esta situación representa un verdadero dolor de cabeza para Juan Reynoso, ya que actualmente la lista de posibles reemplazos es corta, y aún más preocupante es el hecho de que estos pocos jugadores no están atravesando su mejor momento deportivo. Esta situación no es nueva dentro del combinado patrio. Durante el ciclo de Ricardo Gareca, cada vez que Cueva no estaba disponible, siempre surgió el debate sobre quién debería ser su reemplazante. La Selección Peruana ha demostrado depender en gran medida del aporte en ofensiva de ‘Aladino’. Esta dependencia se hace aún más evidente cuando se enfrenta a rivales de la jerarquía, tal como ocurrirá esta vez con los asiáticos. Tras su regreso al fútbol peruano, Cueva ha jugado nueve partidos, con un promedio de 53 minutos por encuentro, pero aún no ha firmado ninguna asistencia. Jairo Concha, Piero Quispe, Gabriel Costa y Raziel García tienen estadísticas ligeramente superiores, aunque tampoco destacan como jugadores de selección. Por otro lado, Cristian Benavente, quien no ha tenido oportunidad de jugar este año debido a una lesión que arrastra desde el año pasado, también es un jugador a tener en cuenta más adelante. Nombre Equipo PJ Minutos por partido Asistencias Christian Cueva Alianza Lima 9 53′ 0 Jairo Concha Alianza Lima 12 67′ 1 Piero Quispe Universitario 16 58′ 1 Raziel García Vallejo 11 76′ 1 Todavía no frota la lampara Christian Cueva, fichaje estrella de Alianza Lima para esta temporada, ha sido titular en tan solo cinco ocasiones en lo que va del año, lo cual ha sido una gran decepción para los hinchas. Se esperaba mucho más de un jugador con su reconocida trayectoria. Además, su estado físico no le ha permitido estar disponible para el ‘Chicho’ Salas desde el pitazo inicial. Esta falta de continuidad y rendimiento ya han generado desazón entre la hinchada victoriana. La última vez Cueva completó los 90 minutos fue el 11 de octubre del 2022, cuando aún vestía la camiseta del Al-Fateh. Ocurrió en el triunfo 2-1 ante Al Khaleej por la jornada 7 de la liga árabe, con asistencia incluida. Con la camiseta blanquiazul solo dos veces superó los 70 minutos: vs. Unión Comercio y César Vallejo. Guillermo Salas he tenido dificultades para encontrar su once y, especialmente, para brindarle la continuidad necesaria a Cueva. Sin embargo, ahora todo puede volverse más complicado debido a los próximos encuentros determinantes tanto a nivel local como internacional. ¿Le alcanzará el tiempo a Cueva para encontrar su mejor versión? Minutos de Cueva con Alianza Lima Rival Minutos Sport Huancayo 20′ Atlético Grau 20′ Athletico Paranaense 70′ Cantolao 13′ Unión Comercio 73′ Atlético Mineiro 19′ César Vallejo 80′ Municipal 59′ Libertad 33′ Relegado en el banco Piero Quispe había sido considerado como uno de los posibles reemplazantes de Cueva debido a su destacada e impresionante irrupción, con la cual muchos creyeron que tenía el potencial para ocupar ese puesto. Sin embargo, este año se vio afectado por una lesión y posteriormente fue relegado al banquillo debido al buen momento que atravesó Horacio Calcaterra, lo cual le impidió ser titular con Universitario. En los últimos tres compromisos del equipo de los cremas, el ‘Enano’ tuvo muy poca participación, sumando apenas 75 minutos en el campo de juego. En dos de esos partidos, ingresó cuando el marcador estaba en contra para su equipo, lo cual dificultó que pudiera demostrar sus cualidades ofensivas. Últimos partidos de Piero Quispe Rival Minutos Goias 20′ César Vallejo 29′ Alianza Atlético 26′ Indecisiones que perjudican El caso de Jairo Concha es realmente paradójico. Esta año, cada vez que se le ha dado la oportunidad de comenzar un partido como titular en Alianza Lima, el jugador ha respondido bien y no defraudo la confianza depositada del ‘Chicho’ Salas. Sin embargo, desde inicios de abril empezaron las indecisiones del DT y Concha no volvió a sumar dos partidos completos. Llama la atención que Jairo Concha no haya tenido participación en la Copa Libertadores, ya que en los tres partidos disputados se mantuvo en el banco de suplentes. Esto sugiere que actualmente Concha no es considerado ni como la primera ni como la segunda opción para Salas. Se esperaba que ante Libertad, Concha tuviera minutos de juego, dado que la ausencia de Andrade provocó que el equipo de Alianza Lima se viera limitado en cuanto a ideas. Eso no llegó a suceder. Últimos partidos de Jairo Concha Rival Minutos Libertad En el banco de suplentes Melgar 90′ Municipal En el banco de suplentes Vallejo En el banco de suplentes Mannucci 90′ Mineiro En el banco de suplentes Viejos conocidos Si Juan Reynoso busca contar con ‘10′ y no dispone de futbolistas naturales en esa posición que estén en un buen momento, deberá recurrir a seleccionados que ya hayan desempeñado dicho rol y acumulado muchos minutos a lo largo del año. En este caso, nos referimos a Christofer Gonzáles y Sergio Peña. ‘Canchita’ se encuentra disputando la permanencia en la primera división con el Al-Adalah. Su presencia en el equipo es imprescindible, ya que ha completado los 90 minutos en los últimos seis juegos de la Liga Profesional Saudí. Actualmente, juega como interior por la izquierda, formando parte del centro del campo junto al esloveno David Tijanic. Además de su contribución en el juego, ‘Canchita’ ha aportado goles (4) y asistencias (5). En caso de que no logre asegurar la permanencia, es muy probable que otros equipos extranjeros apuesten por su fichaje. Otro destacado en el extranjero es ‘Peñita’. En la temporada 2023 ha sido titular indiscutible en todos los encuentros del Malmo. Según la calificación del portal Flashcore, el volante nacional registra una puntuación superior a 7 en cada uno de los juegos. Su desempeño es fundamental para que el equipo celeste ocupe la primera posición del campeonato. No solo suma en labores defensivas y la distribución del balón, también firmó una asistencia.

Andrés Aguilar: "Quiero ser el referente peruano en Europa y vestir la 'Blanquirroja'"

