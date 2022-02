Para nadie es un secreto de que Christian Cueva, poco a poco, está volviendo a su mejor nivel futbolístico. El volante de la Selección Peruana tiene, incluso, a su entrenador personal en Arabia Saudita, lo que le ha permitido mostrar un gran estado físico en los últimos meses.

Prueba de ello son los registros que se han dado en sus últimos ocho compromisos con Al Fateh en la liga árabe (durante 2022), los mismos que respaldan el gran presente que vive ‘Aladino’ y que ilusiona al comando técnico de la escuadra blanquirroja con miras a la jornada doble que definirá si alcanzan un cupo para el Mundial de Qatar o no.

Christian Cueva es pieza fundamental de la Selección Peruana, pero también de Al Fateh, escuadra con la que acaba de conseguir un doblete (en la fecha pasada) para volver a convertirse en uno de los jugadores más influyentes del actual plantel, acumulando tres goles y dos asistencias en lo que va del año.

Este domingo, el equipo de ‘Aladino’ medirá fuerzas con Al-Ettifaq con la única consigna de sumar una nueva victoria y alejarse de la zona de descenso. Precisamente, la escuadra con la que jugará este fin de semana está en la zona roja, por lo que el encuentro será clave para los dos conjuntos.

Los registros de Cueva en Al Fateh

PARTIDOS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS 8 610 3 2

Cueva llegaría con mucho rodaje al Perú vs. Uruguay

Perú visitará a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y el choque será clave para determinar a los clasificados para la Copa del Mundo. Debido a su trascendencia, la FPF reveló que el partido se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), en paralelo a otros encuentros importantes.

Por otro lado, en la fecha 18, la tendencia será similar. El Perú vs. Paraguay, en el Estadio Nacional, se llevará a cabo el martes 29 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), al mismo tiempo que el Chile vs. Uruguay, Ecuador vs. Argentina y Venezuela vs. Colombia. En esta jornada final de Eliminatorias, el Bolivia vs. Brasil tendrá una planificación distinta, dado que ninguna de las dos selecciones pelean en la tabla de posiciones.





