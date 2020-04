Christian Ramos es uno de los jugadores que quedará en la historia del fútbol peruano al marcar el segundo gol de la Selección Peruana sobre Nueva Zelanda en el partido que marcó el retorno de la escuadra bicolor a una cita mundialista. El ahora jugador de César Vallejo dio detalles sobre su retorno a la Liga 1, hace un par de años, luego de su breve paso por Arabia Saudita, donde no pudo consolidarse.

“Volví porque era la única opción porque no salí bien de Arabia Saudita y los mercados estaban cerrados. El único con libro de pases abiertos era el de Perú”, sostuvo el experimentado defensa nacional en diálogo con Depor.

El defensa busca volver a la Selección Peruana, pero es consciente de que en el último año las cosas no le salieron como quería, por lo que debe redoblar esfuerzos para volver a ganarse un lugar en el equipo de Ricardo Gareca, elenco que disputará la Copa América y el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

“Traté de jugar, ponerme en forma, pero el 2019 no fue un buen año. Espero que cuando pase todo esto pueda jugar y volver a un buen nivel. Recuerdo que cuando quise retomar todo, se puso muy difícil. El tema económico no me permitía concentrarme bien. En mi cabeza está ser protagonista este año con la Universidad César Vallejo en el campeonato local. Si eso se da, sé que estaré más cerca de volver a la Selección Peruana. Si no es así, otros me ganarán el puesto.”, finalizó la ‘Sombra’.

