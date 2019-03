Christofer Gonzales quedó fuera de la convocatoria y se pierde el partido contra El Salvador [VIDEO]

Una baja sensible para la Selección Peruana. Christofer Gonzales quedó fuera de la convocatoria y no podrá estar en el choque ante El Salvador, debido a una lesión que contrajo en los minutos finales del duelo contra Paraguay. ‘Canchita’ regresará a Lima en las próximas horas, según confirmó el departamento médico de la 'bicolor'.

“Hemos hecho una resonancia y se ve que el ligamento está bastante inflamado, pero no es de gravedad. Hoy está regresando a Lima, porque lamentablemente no podemos contar con él. Que haga viajes en el interior [Estados Unidos], no vale la pena. Es mejor que reciba un tratamiento”, afirmó Julio Segura.

“Es un esguince de ligamento colateral medial. No es una lesión interna. Era lo que nos preocupaba. Los estudios preliminares indican que no”, aclaró el médico de la Selección Peruana.

Más declaraciones de Julio Segura, médico de la Selección Peruana. (Video: José Luis Saldaña / Enviado especial)

Es preciso señalar que 'Canchita' ingresó para reemplazar a Edison Flores. Pero su presencia en el terreno de juego no duró ni 10 minutos, tras sufrir una lesión, por lo que Beto da Silva ingresó a falta de tres minutos para que culmine el cotejo.

Por otro lado, Ricardo Gareca entrenó este sábado por última vez en New Jersey, con miras al duelo que sostendrá la 'bicolor' ante El Salvador. El técnico de la Selección Peruana utilizó a los futbolistas que no arrancaron como titulares ante Paraguay.

Mira aquí el golazo que anotó Yordy Reyna en los entrenamientos de la Selección Peruana. (Vídeo: José Luis Saldaña / enviado especial)

► "Disparo notable": así narró la prensa paraguaya el golazo de Christian Cueva [VIDEO]

► Perú vs. Paraguay: así informaron los medios internacionales sobre la victoria de la 'Blanquirroja' [FOTOS]

► Selección Peruana: “Salimos a matar”, dijo Renato Tapia, tras victoria ante Paraguay

► Perú vs. El Salvador: fecha, horarios y canal del amistoso en Washington D. C.