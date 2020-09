La Selección Peruana sigue preparándose en la Videna y Ricardo Gareca analiza a cada uno de los jugadores y dónde podrían ubicarse mejor en el campo de juego. El Tigre ya ha realizado algunos cambios de posiciones originales de algunos jugadores y con la ausencia de Paolo Guerrero, por qué no explorar todas las alternativas.

Uno de los que se perfila para el puesto de ’9′ es Christofer Gonzales, que sumó una convocatoria más a su carrera. Para esta oportunidad, el volante ofensivo de Sporting Critsal tiene la posibilidad de jugar un nuevo rol en la cancha, tal y como lo hizo con su equipo en partidos pasados.

“En realidad lo hice en dos partidos con Sporting Cristal y me fue muy bien. Si en caso hay que tratar de apoyar y ayudar en una posición en la que el técnico me necesite, ahí voy a estar. No tendría problemas. Igual, han llamado a jugadores en posiciones de arriba, pero donde me quieran voy a estar a disposición”, comentó ‘Canchita’ a RPP.

Aunque ya ha confesado para otros medios su entusiasmo de volver a estar con la Selección Peruana, Gonzales admite que -pese a la paralización del campeonato- llega en un muy buen momento, no solo individual, sino colectivo.

“Llego bien. En lo personal me siento muy bien y en ese sentido estoy tranquilo. Gracias a Dios, vengo jugando bien en mi club y lo principal es mantenerlo acá en la Selección, ese es el objetivo. Mantener un buen nivel es lo mas importante”, concluyó.

El microciclo con la ’bicolor’ culmina este sábado 5 de setiembre, por lo que los jugadores volverán con sus respectivos equipos desde la siguiente semana. De momento, estos días le sirvió a Ricardo Gareca para ver con qué jugadores del ámbito local podría contar para una próxima convocatoria.

