A pocos meses de decirle adiós al fútbol, Claudio Pizarro dio una entrevista y volvió a mostrar su preocupación por el futuro que le depara a la Selección Peruana, que no goza de una cantidad importante de futbolistas militando en Europa. Sin duda alguna, el ‘14’ es consciente de que el nivel en el ‘Viejo Continente’ es mayor.

“Los tres casi hemos terminado con nuestras carreras. Apenas hay jugadores peruanos activos en Europa. Eso me preocupa”, afirmó Claudio Pizarro para con Transfermarkt.de.

“El futuro de la selección no parece particularmente brillante. Necesitamos jugadores que vayan al extranjero y cambien las ligas europeas. Allí puedes ver cómo es realmente el fútbol. La calidad del fútbol en Perú no es tan alta”, agregó Claudio Pizarro.

Por otro lado, el exjugador de la Selección Peruana opinó con respecto a las críticas que recibió en el medio local y los elogios en Europa, debido a su destacada carrera en Alemania.

“En Alemania todo me fue muy bien. En mi país de origen, esto no se entendió porque a la selección no le fue bien. Esa es ciertamente una explicación”, concluyó Claudio Pizarro.

