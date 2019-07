Te van a extrañar, 'Bombardero': Claudio Pizarro fue titular en partido amistoso de Werder Bremen

El pasado viernes, Claudio Pizarro brindó una conferencia de prensa donde aseguró que su paso por el club alemán, Werder Bremen, está cerca de su final, ya que solo permanecerá hasta este año.

“Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a competencia Europea con Werder en mi último año. Eso me haría muy feliz”, sostuvo el delantero.

Es así como este sábado, en un duelo amistoso entre el Werder Bremen y el el VfL Osnabruck, el DT del equipo de Pizarro decidió colocar al exdelantero de la 'bicolor' dentro de la oncena que inició el duelo.

Cabe destacar que el 'Bombardero' permaneció en la cancha 46 minutos, ya que al iniciar el primer tiempo fue sustituido por Boubacar Barry. Al finalizar el enfrentamiento, el club del 'Artillero' cayó 1-0.

