Paolo Guerrero

El delantero de 39 años dejó buenas sensaciones cuando arrancó de titular en el último partido amistoso ante Corea y demostró que sigue vigente. El ‘Depredador’ había empezado a sumar algunos minutos con Racing y ya estaba bien físicamente para ser cada vez más considerado por Fernando Gago; sin embargo, para el entrenador, el peruano era la tercera opción entre los delanteros. Motivo por el que Guerrero decidió rescindir su contrato con el club de Avellaneda y, de momento, no se conoce en qué equipo continuará su carrera.

Lo que es una certeza es que el delantero nacional busca seguir compitiendo en el extranjero y los mercados más probables son Argentina, Brasil y Estados Unidos. Sin embargo, a falta de dos meses para el inicio de las Eliminatorias, es posible que el jugador llegue con poco ritmo futbolístico en tanto a lo que involucra incorporarse a un equipo, ganarse un lugar y empezar a sumar minutos. Según lo ha confirmado él mismo, su prioridad es aportar a la ‘blanquirroja’ y continuar con entrenamientos personalizados mientras no firme con un equipo.

Christian Cueva

El caso de ‘Aladino’ es, sin duda, el que más preocupa en la Videna. De hecho, Juan Reynoso se reunió con el volante nacional luego del incidente que tuvo con Alianza Lima que puso en peligro su continuidad en el equipo incluso antes de que se venza su contrato a fines de agosto. Si bien Cueva no viene presentando su mejor versión futbolística y su lugar en el once ‘blanquirrojo’ está más direccionado a Christofer Gonzáles, de todas maneras Cueva continúa siendo una pieza importante dentro de los convocados.

Hasta el momento se tiene como información que Alianza Lima no extenderá el préstamo con Christian Cueva y Al Fateh que culmina el 30 de agosto. Lo que corresponde es que le futbolista, en ese momento, busque otro equipo a dónde ir a préstamo o regresar a Al Fateh, equipo con el que tiene contrato hasta finales del 2025. Sin embargo, es sabido que el club árabe no ve con buenos ojos esta opción tras la salida accidentada que tuvo el futbolista el pasado diciembre. En caso no se llegue a un acuerdo en ambas partes, cabe la posibilidad de que el futbolista se encuentre sin club y entrenando por su lado cuando lleguen las Eliminatorias. Desde el lado Cueva se tiene la esperanza de culminar el año en la institución blanquiazul, pero ese panorama es más que complicado.

Christofer Gonzáles

Tras los partidos amistoso de la selección peruana en su gira asiática se dejó la certeza de que ‘Canchita’ Gonzáles es el jugador idóneo para ocupar la posición de enganche en la blanquirroja por su rendimiento. Sin embargo, a nivel de clubes, su presente no viene siendo el mejor y esto involucraría un posible regreso a la liga peruana.

Como se recuerda, Gonzáles firmó con Al Adalah a mediados del año pasado y esta temporada el equipo descendió a la segunda división de la liga árabe. Por tanto, el futbolista busca irse a préstamo a otro equipo considerando que le resta un año de contrato con su actual equipo y, de momento, la principal opción es Sporting Cristal, equipo que ya está al tanto de las intenciones del futbolista y que viene sosteniendo conversaciones con su entorno.

Hasta el momento, se conoce según el propio jugador que Sporting Cristal tiene la prioridad para ser su nuevo equipo al menos para lo que resta de este año. Por tanto, es posible que una vez que inicien las Eliminatorias, ‘Canchita’ esté militando en la liga local tal como otros habituales titulares: Carlos Zambrano, Bryan Reyna, Christian Cueva, Andy Polo y el recién llegado Edison Flores.

Renato Tapia

Hace unas horas hubo un giro en la historia sobre el futuro de Renato Tapia. Desde Francia llegaba la noticia de que el futbolista dejaría Celta de Vigo para volverse nuevo jugador de Olympique de Lyon, uno de los equipos grandes de la Ligue 1. Sin embargo, de momento esto ha quedado en incertidumbre considerando que el club ha sufrido una sanción económica por parte de la Dirección Nacional de Control de Gestión en Francia.

Hasta donde se conoce, la negociación ascendería a cinco millones de euros y, por tanto, el bloqueo económico que recientemente ha sufrido Olympique de Lyon ha hecho que las conversaciones se frenen y todavía no se conoce si Renato Tapia va a continuar militando en la liga española con Celta de Vigo o continuará jugando al más alto nivel en el fútbol francés.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR