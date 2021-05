En las últimas horas, alrededor de Luis Abram se habla más de su futuro que de su presente: tras terminar su etapa con Vélez Sarsfield todo apunta a que su destino estaría en el Viejo Continente. Pese a ello, el zaguero fue claro: por ahora no quiere pensar en otra cosa que no sea la selección peruana y los retos que tendrá ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias (próximo 3 y 8 de junio, respectivamente).

“En esta temporada la verdad que aprendí bastante, mejoré muchísimo y estoy muy agradecido con Vélez Sarsfield (...) Le he dicho a mi representante que no me toque el tema porque ahora me concentro en la selección. No quiero que me distraiga”, sostuvo el defensor, quien es fijo en la pizarra de Ricardo Gareca. Y cumplió al pie de la letra: este sábado se sumó a los entrenamientos en San Luis.

A través de sus redes sociales, la selección peruana confirmó la presencia de Luis Abram. Pero no fue el único que apareció en la Videna. José Carvallo, Aldo Corzo y Alex Valera también lo hicieron: recién se incorporaron porque el último jueves estuvieron con Universitario en el choque ante Palmeiras, por Copa Libertadores (cayeron 6-0).

Un detalle no es menor es que desde hoy la delegación blanquirroja quedará concentrada. Como se recuerda, hasta el momento nuestro presente no es del todo cómodo en el proceso clasificatorio. En las cuatro primeras fechas solo sumamos un punto: empatamos con Paraguay en Asunción; luego perdimos con Brasil, Chile y Argentina.

Gianluca Lapadula se sumó el jueves a los entrenamientos (Foto:Selección Peruana)

“Mi baja no afecta”: Edison Flores

El último martes, la Selección Peruana anunció las convocatorias de Alexis Arias y Raziel García. ¿El motivo? Las bajas de Edison Flores y Christofer Gonzáles. El jugador del DC United recibió su diagnóstico y quedó claro que tampoco estará presente en la próxima Copa América. Pese a ello, confía en el grupo de cara a estos nuevos retos.

“Soy baja, pero en la selección están los mejores jugadores. Hay opción A, B y C. Hay un seguimiento por parte del ‘profe’ [Gareca]. Creo que a la selección no le afecta en nada mi baja. Desde aquí mi buena vibra para que les vaya bien hoy y siempre. Yo estaré apoyando siempre”, sostuvo en diálogo con AS Perú.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR