Puesto el primer ladrillo, lo siguiente era encontrar un núcleo de jugadores para implementar la idea del nuevo DT. Eso, hasta hoy, lo sigue analizando Juan Reynoso. Porque claro, ya hay una base sólida sobre la cual edificar, pero justamente parte esencial de su trabajo consiste en encontrar alternativas –antiguas y nuevas– que se complementen y funcionen en armonía.

Aquí es donde se empezó a vislumbrar un problema. Ya había una materia prima sólida, construida bajo el gusto de Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ tuvo la virtud de crear un grupo unido –como equipo y con una idea– y sacó lo mejor de cada elemento. Para eso, potenció jugadores en buen momento e hizo un trabajo especial con otros que no atravesaban un nivel estelar. Pero siempre, logró conjugar sus piezas para que no se sintiera una ausencia. Tenía opciones en cada puesto.

La coyuntura de la selección peruana generaba dudas. Algunos seleccionados no atravesaban buen momento, algunos regresaban a la liga local –que tiene sus propios problemas– y, obvio, el paso de los años siempre es un factor inevitable en los rendimientos. Pero el trabajo y a veces las circunstancias juegan a favor. Juan Reynoso, desde que tomó las riendas de la selección peruana, se encargó de alimentar su lista de opciones con microciclos, selectivos y, en las últimas semanas, visita a los jugadores, entrevista con ellos y sus comandos técnicos. Tiene en cuenta al grueso de convocados del proceso anterior, pero viene sumando nuevas alternativas. Eso siempre es positivo.

Además, hay jugadores que no pasaban por un buen presente que están retomando su mejor nivel. Eso, por supuesto, favorece a la selección peruana. Y no solo eso, sino que en algunos casos están alternando en posiciones que no le eran muy familiares. Así, el abanico de opciones florece para Juan Reynoso no solo en nombres sino también en funciones.

Por ejemplo, el caso más notorio es el de Luis Advíncula. El popular ‘Bolt’ viene jugando en las posiciones de lateral y extremo. Es más, en el Superclásico argentino ante River Plate, alternó en ambas funciones con Boca. Y lo hizo con su equipo jugando con línea de cuatro y de cinco, por lo que se desenvolvió en distintas funciones y también sistemas tácticos.

Es similar el caso de Renato Tapia, quien en sus últimos tres partidos –la última fecha no jugó– la hizo de defensa central, en dos ocasiones, y también volante, su usual posición en Celta. André Carrillo, por su parte, también estuvo jugando de ‘10′ en algunos partidos de Al Hilal. Sin ir muy lejos, en el torneo local, Alex Valera, quien viene en buena racha de cara al gol, está jugando como segundo punta en Universitario bajo el mando de Jorge Fossati. Hay más ejemplos que seguramente Juan Reynoso está evaluando –difícil que se le escape algo–, pero lo cierto es que, más allá del nivel individual, mientras mayor polifuncionalidad tengan sus piezas, más opciones tendrá al momento de armar su equipo.

Además, esto también le permitirá cubrir algunas posiciones en la que sus intérpretes no pasan un presente amigable. El caso más considerable es el de Christian Cueva, quien no atraviesa un buen momento en Alianza Lima y, hoy por hoy, por actualidad, no es fijo en la selección peruana. Sin restarle importancia a la presencia de ‘Aladino’ en la bicolor y todo lo que ha hecho por ella, que hayan otros jugadores capacitados –y con recorrido– en su misma posición nos da un alivio. Quien sabe y por ahí vemos a André Carrillo de ‘10′, Luis Advíncula de extremo y el peruano-danés Oliver Sonne de lateral.

Parece descabellado ahora, pero en el fútbol nunca se sabe. Seguro, en los amistosos de junio, se verá alguna pista del plan de Juan Reynoso para las Eliminatorias, que arrancan este año. Pero lo cierto es que a la selección peruana no le sobra nada, por lo que mientras más opciones aparezcan, mejor.

