La condición que puso Claudio Pizarro para brindar una entrevista a FOX Sports en Alemania

Claudio Pizarro brindó una entrevista exclusiva para FOX Sports Argentina. El ídolo de Werder Bremen habló -casi- de todo, su actualidad en el club alemán, su retiro y sus planes a futuro; incluso se animó a contar que tiene una excelente relación con el DT del equipo verdi-blanco.

Sin embargo, para llegar a concretar la entrevista, el 'Bombaerdero' dejó clara su única condición: no declarar acerca de la Selección Peruana. Y es que a lo largo de la conversación que mantuvo con el periodista argentino, la 'bicolor' no fue siquiera mencionada.

Cabe destacar el intercambio de palabras que tuvo Ricardo Gareca con Claudio Pizarro antes de la Copa América, deterioró la relación entre el delantero y la 'bicolor'.



"Jamás me autoexcluí de la Selección. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga", fue textualmente la respuesta del futbolista en su momento.

Durante la temporada pasada, 'el artillero' jugó 673 minutos con Werder Bremen en la Bundesliga, a lo largo de 26 partidos. En ese tiempo, el delantero logró anotar 5 goles y se convirtió en uno de los mayores goleadores de la competición.

