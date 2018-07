Selección Peruana: amistoso ante Alemania podría cambiar de fecha 

El gerente de Selección Peruana , Antonio García Pye, confirmó para los días 6 y 9 de setiembre los amistosos ante Holanda y Alemania, respectivamente. El directivo prefiere ser prudente al hablar sobre la continuidad del técnico Ricardo Gareca .

"El 6 jugaremos ante Holanda en Ámsterdam y el 9 enfrentaremos a Alemania en la ciudad de Sinsheim, que está ubicada a una hora de Frankfurt, aunque estamos viendo la posibilidad de correr un día más este segundo partido", dijo a La Hora de Lalo de Radio Ovación

Ricardo Gareca pidió tiempo para pensar si se queda en Perú: vacílate con los mejores memes



El gerente habló de su contrato con la Federación Peruana de Fútbol. "Tengo contrato hasta diciembre de este año y puedo contarles que no hubo problema alguno con ningún presidente de las departamentales, incluso ellos viajaron en otro vuelo", comentó.

El gerente de la bicolor prefirió ser prudente a la hora de opinar sobre la continuidad de Ricardo Gareca . "El profesor ha pedido tiempo para tomar una decisión, pensar con cabeza fría y analizar las cosas de manera más serena", dijo.



" Ricardo Gareca no es un profesional que tome un proyecto y lo deje en el camino. ¿Qué me dice mi experiencia? La experiencia me hace ser prudente y no hablar más de la cuenta", finalizó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Selección Peruana: Pedro Gallese enseñó su nuevo tatuaje en Instagram [VIDEO]

LEE TAMBIÉN