Selección Peruana: conoce a Alejandro Alcalá, arquero de la Sub 17 que juega en Banfield de Argentina [VIDEO]

No es Patrick Zubczuk, tampoco Alejandro Duarte. Se trata de Alejandro Alcalá. ¿Quién? Se trata del arquero de la Selección Peruana Sub 17 , quien milita en Banfield de Argentina. Ahora espera jugar el Sudamericano y Mundial de la categoría, que se disputarán en nuestro país.

¿Cómo llegas a las divisiones menores de Banfield?

Mi representante me llevó a entrenar a Argentina. Allá me vieron y me dijeron que me quede. Estuve en la vivienda de Banfield.



¿Cuánto duró el tiempo de prueba?

Más o menos dos semanas, bajo las órdenes del entrenador Hernán Erario. Él fue el que me dijo que le gustaban mis condiciones.



¿Es muy diferente el trabajo de menores de Perú y Argentina?

No hay muchas diferencias. Solo que el rendimiento es más intenso, y el compromiso con el trabajo también. Futbolisticamente estamos igual, pero físicamente nos superan. Son más fuertes, y entrenan para jugar así.



¿Viste a otros juveniles peruanos jugando por allá?

No, pero me comentaron que había uno en Racing y otro en Independiente.



¿Cómo eres en el arco?

Soy aguerrido, hablo y ordeno, soy atrevido en lo que hago. Me gusta comandar al equipo, y tengo buenos reflejos.



Este año se disputan el Sudamericano y Mundial Sub 17 ¿qué expectativas tienes?

Quiero estar presente en los dos torneos. Me estoy preparando fuerte para poder ir.



¿Está muy dura la competencia por el arco de la sub 17?

Sí, somos cuatro y se sumarán dos más. Todos ellos tienen condiciones. Hay que luchar.