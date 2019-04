El contacto de Ricardo Gareca con Christopher Olivares pensando en una futura convocatoria a la Selección

Mientras camina por las frías calles de Guimarães, Christopher Olivares hace una pausa en su rutina y nos responde el celular para conversar sobre sobre su nueva vida en Portugal. Se le escucha sereno, feliz, y sobre todo, convencido de lograr sus objetivos a corto y mediano plazo. Claro, el delantero de 20 aspira a debutar profesionalmente en el equipo titular de Vitória Guimarães, con la finalidad de ser convocado a la Selección Peruana. Y sus sueños – según nos cuenta – no están tan lejos de cumplirse.

“He conversado un poco con Ricardo Gareca , después de que vine a Portugal. Y están contentos de que haya tomado esta decisión. Es una motivación grande que el técnico de la Selección Peruana te siga, te impulsa a ser mejor. Ya sabes que tienes un ojo observándote. Eso es muy importante, para uno”, le reveló a Depor, Christopher Olivares.

En su primera experiencia internacional, Olivares trabaja con el alma de un amateur. Es de esos futbolistas que ha entendido que se necesita ser un profesional a tiempo completo para convertirse en un crack. Y casi – sin darse cuenta – transita por ese camino, con la humildad que lo caracteriza. No pierde la brújula, porque ejemplos de fracaso los ha tenido cerca mientras buscaba suerte en el fútbol peruano.

Aunque su contrato con Vitória Guimarães culmina a mediados del próximo año, Christopher confía en sus cualidades para seguir creciendo en el ‘Viejo Continente’. Ni el clima, ni el idioma, ni la nostalgia de estar lejos de los amigos del barrio han mermado su búsqueda de encontrar la felicidad.

“Mi objetivo es estar lejos del fútbol peruano. Pero si me toca regresar – por cuestiones del destino - una de mis prioridades sería Sporting Cristal, porque es el club que me abrió las puertas y me hizo sentir muy bien”, agregó.

