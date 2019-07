La contundente respuesta de Ricardo Gareca para zanjar polémica con Claudio Pizarro

Fiel a su estilo y con la sobriedad que lo caracteriza, Ricardo Gareca zanjó el tema Claudio Pizarro , luego de la polémica que se desató previo a la convocatoria que realizó con miras al debut de la Selección Peruana en la Copa América. El ‘Bombardero’ lo tildó de “milonguero”, y esta situación generó distintas reacciones.

“Siempre he manifestado una admiración por él. Comprobamos el nivel de jugador y profesional. Simplemente, que en nuestro caso, tenemos mayor suerte con un muchacho y con otro. Lamentablemente lo tuvimos una época de grande, con algunas molestias y estabilidad. Nunca pudo lograr esa estabilidad de continuidad. Por eso optamos por no convocarlo”, respondió Ricardo Gareca sobre Claudio Pizarro en una entrevista con Radio Capital.

“A lo mejor se interpretó a mal con lo que yo dije algo sobre no llevarlo al Mundial. Lamentablemente me vio envuelto en una polémica en la que no quiero estar. Yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia él”, agregó el técnico de la Selección Peruana.

Asimismo, Ricardo Gareca se mostró optimista con respecto a los nuevos valores que destacarán con miras a una posible convocatoria a la Selección Peruana. De hecho, el ‘Tigre’ confía en la aparición de un nuevo goleador.



“Tenemos a Paolo, está Jefferson, Raúl y confiamos en los jugadores que surjan. Históricamente, Perú ha encontrado a reemplazantes. Siempre aparecen jugadores importantes”, concluyó.

Foto/video: América TV

