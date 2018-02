La Selección Peruana logró la clasificación al Mundial de España 1982 luego de jugar tan solo cuatro partidos. En el debut ante Colombia en Bogotá, empatamos a un gol. Ese día Teófilo Cubillas jugó los 90 minutos y falló un penal. Luego, reveló que no tenía permiso de su club, Fort Lauderdale Strikers de Estados Unidos, y se perdió el resto del proceso.

Finalmente, en septiembre de 1981, la bicolor se quedó con el primer lugar y el boleto a la Copa del Mundo tras empatar 0-0 ante Uruguay en Lima (los grupos solo eran de tres y la modalidad era ida y vuelta).

Y en medio de toda la algarabía por la hazaña, Julio César Uribe, quien tomó el protagonismo en la clasificación de la Selección Peruana, tuvo un enlace telefónico radial con el 'Nene' Cubillas, gracias al periodista Pocho Rospigliosi. Recordamos el imperdible diálogo en el Día Internacional de la Radio.

Cubillas: Julio César, no te imaginas, comparto la felicidad que debe estar reinando en el camarín peruano. Hace algunos momento que me llamó mi esposa aquí al hotel donde me encuentro concentrado para darme la grata noticia.

Julio César: Teófilo, estoy contentísimo de poder dialogar contigo después de haber obtenido la clasificación. Ojalá que para España 82 te reintegres al grupo y podemos mostrar nuestro fútbol en España.

Cubillas: Quiero que felicites a todos los muchachos de mi parte.

Julio César: Contento de dialogar contigo. Que sigas triunfando y sigas dejando bien puesto el nombre de Perú.



Pero leerlo no es nada. No dejes de escuchar la emotiva conversación entre los exjugadores de la Selección Peruana en el audio que acompaña la nota.

Crédito: Radio Ovación

