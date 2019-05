La razón por la que Jesús Pretell fue convocado para disputar la Copa América [VIDEO]

Jesús Pretell es una de las novedades en la lista de 23 jugadores de la Selección Peruana para la Copa América. El llamado del volante nacional sorprendió a muchas personas, pero menos a Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF.

" Ricardo Gareca lo seguía desde la Sub 20 y en las actuaciones con Sporting Cristal. Siempre tuvo en mente llamar uno o dos chicos para que se adapten a la Selección absoluta. En lo personal, no me causa sorpresa", afirmó El 'Ciego', en una entrevista a Depor.

Jesús Pretell podría sumar sus primeros minutos con la Selección Peruana en la Copa América y podría tomar el lugar que dejó Pedro Aquino y Wilder Cartagena (ambos disputaron el Mundial Rusia 2018).

El 'Candado' forma parte de una de las apuestas de 'Tigre', con miras al futuro. De hecho, Pretell, en su condición de 'sparring', se ganó la confianza del estratega de la 'blanquirroja' tras las prácticas que se desarrollaron en Rusia.



Ahora, Jesús Pretell tendrá el gran desafío de sumar minuto con la Selección Peruana, para demostrar que su inclusión en la lista de convocados para la Copa América fue un acierto.

Ricardo Gareca defendió la convocatoria de Christian Cueva. (FPF/GEC)

