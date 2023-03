Siempre hay que mirar para adelante. La selección peruana disputó cerró su primera etapa de partidos amistosos de cara al arranque de las Eliminatorias para el Mundial 2026, que están programadas a partir de setiembre. Perú cayó 2-0 ante Alemania y empató 0-0 con Marruecos. Más allá de los resultados, seguramente Juan Reynoso tomó apuntes de los puntos fuertes y débiles de la bicolor ante rivales de primer nivel y que fueron protagonistas en Qatar 2022. También hubo actuaciones individuales para destacar, como la Pedro Gallese. Pero también generó mucha preocupación la poca producción ofensiva o las pocas variantes, lo que deja claro que hoy Christian Cueva es insustituible y se abre la posibilidad del retorno de Paolo Guerrero para no depender únicamente de Gianluca Lapadula. A continuación, detallamos las cinco conclusiones más relevantes.

Exigencia para mejorar

Enfrentar a dos países que vienen de jugar un Mundial no es cosa de todos los días para la selección. Alemania y Marruecos se encuentran ubicados en los puestos 14 y 11 del ranking FIFA, respectivamente. Es decir, por encima de Perú, que actualmente ocupa el puesto 21. En esta fecha doble, fue el país sudamericano con rivales más exigentes. Argentina, por ejemplo, enfrentó al equipo B de Panamá y a Curacao. Fueron más que nada, con el objetivo de festejar ante su gente la obtención de su tercer Mundial y que el resultado no esté en riesgo ante rivales de jerarquía. Nuestros oponentes, en cambio, desnudaron algunas falencias y nos superaron tanto a nivel individual como colectivo, pero esto nos permite corregir y/o potenciar de cara a los partidos por los puntos.

Perú enfrentó a Marruecos, que terminó en el cuarto lugar en Qatar 2022. EFE/Juanjo Martín

Reafirmar el nivel de Gallese

Bien dicen que para lograr cosas importantes se requiere de un arquero que te salve partidos. Si bien ante Alemania y Marruecos no hubo puntos en disputa, Pedro Gallese se emergió como el mejor futbolista de la selección peruana en esta fecha doble. El ‘Pulpo’ evitó que la bicolor sea goleado ante los ‘panzers’ y también que perdamos ante los africanos. Sumado los dos juegos, tuvo hasta ocho atajadas que pudieron terminar en gol. La más recordada, sin dudas, fue esa doble acción ante Alemania. Lo de Gallese ya no es novedad y por eso terminó siendo indiscutible en el proceso de Ricardo Gareca y ahora también con Juan Reynoso. Debido a su continuidad, ya suma 95 partidos con Perú y lo más seguro es que este año se meta a la lista selecta de futbolistas con el centenar de juegos con la bicolor.

Experimentos fallidos

Juan Reynoso arriesgo mucho ante Alemania. Impuso un sistema que la selección no había utilizado en su proceso. La última vez que Perú jugó con cinco defensas fue goleado ante Brasil (4-0) en la Copa América 2021 . Ante los germanos fue una propuesta osada, más que nada por el poco tiempo de preparación de cara a este partido. Cabe recordar que el ‘Cabezón’ recién tuvo a su plantel completo tres días antes de este juego. Y eso se vio reflejado en la cancha. Además, las individualidades no estuvieron a la altura. Miguel Araujo y Luis Abram rindieron por debajo de lo que normalmente nos ofrecen. Finalmente fue una derrota por dos goles, pero pudo ser más si no hubiera sido por Pedro Gallese. Luego replanteó en el segundo tiempo y algo mejoró. Ante Marruecos volvió a las raíces y se mostró más sólido.





Poco recambio y sin variantes para Cueva

Esta fecha doble no nos permitió ver nuevas caras. Tal vez el retorno a la selección de Andy Polo y Miguel Trauco, mundialistas en Rusia 2018 y que no jugaban desde la etapa de Ricardo Gareca, o la discutible inclusión de Ray Sandoval, con pocos minutos en estos dos partidos. Ver a Renato Tapia como último hombre es una apuesta que podemos utilizar según se den los partidos. La mejor versión de André Carrillo siempre fue por los extremos. Jugar detrás del ‘9′ no permitió explotar su velocidad y desequilibrio. Lo cual deja evidenciado que no tenemos un reemplazo inmediato para Christian Cueva, ya que Sergio Peña tampoco está en su mejor momento y Piero Quispe, de gran momento de la ‘U’, ni siquiera fue convocado. Algo similar pasa en la delantera, donde Raúl Ruidíaz y Percy Liza no están al nivel de Gianluca Lapadula y hasta nos hace pensar en un pronto retorno de Paolo Guerrero, quien ya tiene más continuidad en Racing Club.

FÚTBOLISTAS MÁS USADOS POR REYNOSO MINUTOS PARTIDOS TITULAR MIGUEL ARAUJO 381 5 4 MARCOS LÓPEZ 376 6 4 PEDRO GALLESE 260 4 4 RENATO TAPIA 290 4 4 GIANLUCA LAPADULA 282 4 2 LUIS ADVÍNCULA 279 4 3

Miguel Araujo es el futbolista con más acción en el proceso de Juan Reynoso. (Foto de THOMAS KIENZLE / AFP)

Nos costó llegar al gol

Fue un tema recurrente en redes sociales. Perú no disparó al arco en 180 minutos ante Alemania y Marruecos. Juan Reynoso, ante la consulta, respondió que le preocuparía eso si los rivales no hubieran sido del nivel de estos mundialistas. Sin embargo, en los últimos tiempos ha sido poco común ver a una selección con problemas para llegar a portería rival. Todas las críticas apuntan al nivel mostrado por Raúl Ruidíaz, que con la bicolor no muestra el nivel que hemos visto en el Seattle Sounders, pero a Perú le cuesta jugar con un futbolista de sus características físicas y futbolísticas. El mismo Gianluca Lapadula se sintió huérfano en ofensiva, lo cual hace que Christian Cueva sea hoy insustituible en este equipo y lo necesitamos con rodaje y nivel para los amistosos de junio.

DELANTEROS USADOS POR REYNOSO MINUTOS PARTIDOS TITULAR GOLES GIANLUCA LAPADULA 282 4 2 1 ALEX VALERA 181 4 3 1 RAÚL RUIDÍAZ 78 3 2 0 PERCY LIZA 45 2 0 0 ALEXANDER SUCCAR 22 1 0 0

Gianluca Lapadula luchando contra Matthias Ginter en el Alemania 2-0 Perú (Foto: FPF)





