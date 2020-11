Uno más que se une a la causa en el territorio nacional. La Selección Peruana se alista para un partido importante en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, Aldo Corzo no pudo estar ajeno a la complicada situación política que atraviesa el país, por lo que envió en sus redes sociales un mensaje, en la previa del Perú vs. Chile .

“En este momento tan complicado que afrontamos como sociedad tenemos que estar fuertes y unidos como país. Siempre he dado todo por estos colores y duele que esto no se vea reflejado en aquellos que nos representan y que deberían servir al resto de peruanos. Es tiempo de que sea unidad, ese mismo amor y ese compromiso, se refleje en cada uno de nosotros para sacar adelante al país de esta complicada situación. Recordemos que de manera pacífica y responsable, cuando los peruanos nos unimos, logramos hasta lo imposible. Arriba Perú", sostuvo el defensa de la Selección Peruana.

Corzo dejó este mensaje en su Instagram. (Captura)

Aldo Corzo no fue el único

Renato Tapia volvió a manifestarse ante la complicada situación política , con los cambios que ha desencadenado protestas y manifestaciones en los últimos días. Y en esta última medianoche, el mediocampista de la Selección Peruana expuso su postura con un contundente mensaje.

“Somos un pueblo que por mucho tiempo ha callado... pero sobre todo, olvidado. Es hora de decir basta. No podemos dejar que personas que no nos representan, nos gobiernen y sobre todo quieran hacer de nuestro país, de nuestra patria, un negocio. Si no es ahora, ¿cuándo será? El Perú es del pueblo y no de los políticos”, escribió.

Paolo Guerrero también lamentó la crisis política que afrontan los peruanos en plena pandemia de COVID-19, tras la vacancia de Martín Vizcarra. A través de Instagram, el atacante nacional alentó a la ciudadanía a seguir adelante a pesar de la adversidad.

“¡El amor que siento por mi país es eterno! ¡Siempre me he sentido orgulloso de representar sus colores! Creo que todos los peruanos debemos dar el ejemplo siempre, representar a nuestro país con integridad, compromiso, amor y respeto mutuo”, escribió el delantero en el inicio de su mensaje.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Toda la previa del partido entre la selección peruana y Chile por las Eliminatorias.