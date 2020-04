Cristian Benavente y Miguel Trauco coincidieron en la Ligue de Francia para la presente temporada. Sin embargo, los jugadores de la Selección Peruana defienden a equipos distintos e, incluso, ya se vieron las caras en un duelo por el torneo local, el mismo que terminó 3-2 favorable a Saint-Étienne.

Aquel encuentro sirvió para que los compañeros del ‘Chaval’ conozcan el juego del ‘Genio’. Según detalla el volante de Nantes FC, fue la mejor carta de presentación que el lateral izquierdo tuvo. Además, recordó una anécdota que vivió el mismo día del partido, válido por el torneo de Francia.

“El partido que mejor jugó incluso marcó de cabeza y no me lo podía creer. Recuerdo que le dije: ‘¿cuándo marcaste gol de cabeza?’ Y me respondió: ‘En mi vida. Solo cerré los ojos y metí el cabezazo’. Después del partido, nos fuimos a París, estuvimos juntos y viajamos a Miami”, sostuvo Cristian Benavente en un Instagram Live con Eddie Fleischman.

El ‘Chaval’ reconoció que Trauco sorprendió a sus compañeros, quienes reconocieron que deberán tener cuidado la próxima vez que lo enfrenten. “Al ser su mejor partido, justo contra Nantes, lo conocemos muy bien. Sabemos de su pie y que, incluso marca de cabeza”, agregó entre risas el jugador de la Selección Peruana.

El reinicio del fútbol sudamericano podría darse este año y la Selección Peruana se reuniría en setiembre

La Selección Peruana podría volver al ruedo en setiembre próximo, luego que CONMEBOL diera a conocer que FIFA aprobó que esta competencia se desarrolle en el mes de setiembre 2020. Claro está, todos los participantes deberán cumplir con un estricto requerimiento para evitar el contagio de coronavirus entre las delegaciones.

