Ha pasado un poco más de tres años desde que el hincha peruano se llenaba de orgullo e hinchaba el pecho al escuchar el nombre de Cristian Benavente, un joven nacido en España pero con ascendencia peruana que jugaba en el ‘Viejo Continente’ y que fue llamado por Ricardo Gareca para representar a la selección peruana en los dos últimos partidos de preparación ante Islandia y Croacia previo a Rusia 2018.

Y aunque no fueron sus únicos encuentros con la bicolor, pues el ‘Tigre’ Gareca lo venía considerando desde el 2015 para los duelos amistosos y Copa América (estuvo en la edición Centenario del 2016), estos fueron y serán los más recordados por los peruanos, ya que coincidieron con su despegue en el RSC Charleroi de Bélgica y su pase al Pyramids de Egipto. Fue aquí, justamente, donde el ‘Chaval’ logró su valorización más alta en el mercado. Según el portal Transfermarkt, su pase costaba 5.5 millones de euros, el más fuerte de su carrera. ¿Qué pasó después?

En Egipto, no se afianzó: disputó solo 12 partidos (629′), anotando tres goles. Aun así, ya con su cotización en descenso, logró dar el salto a la Ligue 1 de Francia con la camiseta del Nantes, donde tampoco logró tener la continuidad deseada. Y así, para diciembre del 2019, su valoración en el mercado cayó en un millón y medio de euros, volviendo -otra vez- a Bélgica, pero esta vez para representar a Antwerp.

Allí, Benavente jugó apenas nueve partidos y anotó su último gol, hasta hoy. Fue el 27 de diciembre frente a Sporting Charleroi, donde justamente luego llegó a préstamo y con el que en todo el 2021 solo ha disputado tres encuentros, sumando 103′ y cero goles. De hecho, en febrero, se cumplirá un año del último partido del jugador. Específicamente el 26 de febrero de 2021, jugó 19 minutos en la derrota 2-1 ante Genk. Después, no volvió a pisar el ‘verde’. ¿Y su precio? Un millón de euros, y podría verse aún más afectado si no recupera su continuidad. Su pase pertenece al Pyramids hasta junio de 2022.

No obstante, no ha sido el único jugador de la selección peruana que, en algún momento de su carrera, pasó por un periodo crítico sin minutos en el campo por distintos motivos. Y si bien algunos lograron recuperarse, otros no lo hicieron. Esperamos que la suerte acompañe al ‘Chaval’.

Jefferson Farfán: nada lo detuvo

Jefferson Farfán tampoco la tuvo fácil. El hoy delantero de Alianza Lima tuvo que pasar por una serie de lesiones que le impidieron tener la continuidad deseada, pero que lo ayudaron a madurar y a demostrar que en el fútbol, como en la vida, uno siempre tiene que levantarse a pesar de las adversidades.

Para ‘Jeffry’, su primera gran lesión llegó en el 2011, cuando jugaba para el Schalke 04. La ‘Foca’ jugaba por la selección ante Ecuador en Quito por Eliminatorias, Perú iba perdiendo 2-0, pero el delantero no pudo hacer más y fue retirado del campo antes de que culmine el partido. Y aunque en un primer momento no parecía de gravedad, estuvo fuera del campo por 80 días (10 partidos).

Y en el 2014, un desgaste en el cartílago de la rodilla derecha lo hizo someterse a una operación, que lo tuvo casi un año de para. Se recuperó, nuevamente en San Luis, y en marzo de 2015, 248 días después, volvió a tener actividad con Schalke. No obstante, los problemas reaparecieron en mayo, en la Copa América de Chile, donde solo jugó tres encuentros y medio de los seis que peleó la bicolor. Luego, descansó hasta septiembre.

A pesar de los intentos, los problemas seguían y decidió dejar el fútbol alemán para mudarse a Al Jazira (2016), donde no pudo mostrar su mejor performance a causa de una nueva lesión en el tobillo izquierdo (rotura de ligamento), solo cuatro meses después de haber llegado al país árabe. Tuvo que operarse.

Pero ahí no terminó todo, en el 2019, luego del Mundial, tuvo que volver a parar y operarse, por un desprendimiento de cartílago en la rodilla derecha. Luego, llegó la pandemia y su retorno se alargó más. Aún así, como siempre, supo retornar a lo grande anotando al CSK Moscú con el Lokomotiv, tras una larga inactividad de 368 días. Aún así, no pudo seguir en el fútbol internacional y pegó su regreso a Alianza Lima.

En total, desde el 2011 hasta la actualidad, Jefferson ha estado, al menos, 972 días de para. Es decir, aproximadamente 2 años y medio. Pero, como todo grande, siempre se levantó. Hoy es uno de los líderes en La Victoria, pese a que en el 2021 solo pudo jugar 14 partidos, y solo dos de titular. Eso sí, siempre clave con cuatro goles que le permitieron sumar 12 puntos al campeón.

Paolo Guerrero: lesiones y suspensiones

Los últimos años del capitán tampoco han sido los mejores. De hecho, la última temporada, a dos meses de que termine su vínculo con el Internacional de Porto Alegre, Paolo Guerrero tuvo que rescindir su contrato por una relación insostenible con el club, con el que el 2021 solo disputó 16 partidos, marcando dos goles.

El ‘Depredador’ viene en un contexto complicado desde el 2018, año que fue sancionado por la FIFA, tras dar positivo a la prueba antidoping. Y aunque pudo ir al Mundial de Rusia, gracias al TAS, tuvo luego que cumplir su castigo parando hasta abril del 2019. Aquel año marcó 20 goles y le dio una asistencia al ‘Colorado’, y en el 2020, antes del parón por la pandemia, ya había marcado diez goles y dado dos pases gol.

No obstante, en agosto llegó una nueva lesión. Una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla derecha lo alejó de las canchas 210 días y hasta ahora no puede jugar al 100%. En las Eliminatorias a Qatar 2022 solo ha jugado cinco partidos (258′) y no ha podido marcar goles. Tampoco fue a la Copa América. Eso sí, hoy se recupera, ya lleva tres meses sin jugar, pero para él nada está perdido, aún no quiere dejar el fútbol y quiere retornar a lo grande, como un guerrero.

Christian Cueva: indisciplina y cambios de club

El 2019 fue el año más crítico en la carrera de Christian Cueva. Vestía la camiseta del Santos de Brasil con la presencia de Paulo Autuori en el banquillo. El futbolista nacional se habría ausentado a varios entrenamientos, cosa que la dirigencia del elenco brasileño no soportó, decidiendo no contar más con el peruano, quien adujo falta de pagos.

Es así como llega a Pachuca de México, donde apenas jugó dos partidos para luego viajar a Turquía. En Yeni Malatyaspor, el volante jugó ocho partidos hasta que una nueva indisciplina llegó. El futbolista nacional tuvo un mal gesto con el técnico Hamza Hamzaoglu al momento de ser sustituido en el duelo por la octava jornada de la liga turca ante el Denizlispor.

¿Su siguiente destino? Al Fateh de Arabia Saudita, donde se mantiene hasta el momento, con una continuidad y buen nivel que hoy lo colocan como el jugador más influyente de la ‘Era Gareca’ con diez goles y ocho asistencias. Eso sí, estuvo buen tiempo en para. Entre el 2019 y 2020 disputó solo 23 partidos con una para máxima de seis meses, entre su paso de Santos a Pachuca. ¿Goles? Ninguno.

Kevin Quevedo: no la hizo en Brasil

Quevedo terminó el 2019 a lo grande. Con 22 años, fue llamado a la sub 23 para disputar el Preolímpico que se disputó en Colombia, tras lograr el subcampeonato con Alianza Lima en una temporada de ensueño donde aportó con 19 goles en el torneo local y jugó la Copa Libertadores. Sin embargo, una indisciplina canceló sus planes y su posible renovación con el elenco blanquiazul y su viaje con la selección.

Aun así, Kevin Quevedo pegó el salto al Goiás del fútbol brasileño, pero no pudo cumplir sus expectativas. En el 2020, estuvo presente solo en dos partidos, ante Vila Nova (35′) por el Campeonato Goianio en marzo y frente a Corinthians por la Serie A (31′) en septiembre. Su poca continuidad hizo que en marzo retorne a la Liga 1 en marzo del 2021, cuatro meses después de su último encuentro, donde jugó con Melgar toda la temporada, disputando 16 encuentros: fue titular en tres, y sumó 486′ y tres goles.

Paolo Hurtado: un año detenido

El nombre de Paolo Hurtado volvió a sonar con fuerza en el Perú el 2021, luego de que en Alianza Lima estuviera en carpeta para ser uno de los refuerzos del elenco para la Liga 1. Sin embargo, el deseo del ‘Caballito’ por continuar su carrera en el extranjero frenaron los planes de los ‘íntimos’, que ya tenían todo para ficharlo.También pudo llegar a Alianza Atlético, Sporting Cristal y Cusco FC.

Fue así como a pesar de su poca continuidad en el exterior, y que se encontraba sin equipo -tras terminar contrato con Lokomotiv Plovdiv- prefirió descansar casi un año hasta que recién, en noviembre, seis meses después, fue fichado por Unión Española de Chile, donde terminó el año jugando dos partidos (95′). Esta temporada irá por muchos más.

Carlos Zambrano: ni lo miraban

La etapa más dura de Carlos Zambrano fue en Dinamo de Kiev. En el 2018, el central peruano no tuvo siquiera la oportunidad de debutar en el fútbol ucraniano, pese a que estuvo en banca en dos oportunidades. ¿La razón? Al parecer el técnico Alexey Mikhailchenko no lo quería.

“En Ucrania yo no existía para el entrenador. No me miraba, ni me saludaba, pero aún no encuentro el por qué. Nunca fueron directos conmigo, ni el técnico ni los dirigentes, pero ya pasó, no quiero mirar atrás”, manifestó Zambrano en el 2020 para ‘7novenos’.

Afortunadamente, logró desvincularse y dar el salto al fútbol argentino de Boca Juniors, donde si bien no es un titular indiscutible, en dos temporadas ha logrado disputar 11 partidos por la Liga Profesional, cuatro por la Copa Argentina y cuatro por la Libertadores. Eso sí, tuvieron que pasar diez meses para que volviera a pisar el verde. En Argentina, todavía tiene contrato hasta diciembre del 2022.

André Carrillo: malas decisiones

En los últimos años, André Carrillo no ha hecho más que darle buenas noticias al Perú. La última fue el jueves 6 de enero, cuando con Al Hilal se coronó campeón de la SuperCopa de Arabia Saudita, ganando ya siete títulos desde que llegó al equipo árabe. Sin embargo, como todo futbolista, también ha tenido malas etapas.

En el 2016 estuvo sin jugar siete meses, luego de Sporting de Lisboa le abriera un proceso disciplinario por no llegar a un acuerdo para renovar su contrato. Incluso, en ese tiempo estuvo entrenando con los ‘junior’ y hasta disputó un partido de práctica, según informó la prensa local. ¿El desenlace? Terminó su vínculo y firmó por su principal rival, Benfica, aunque el presidente del club portugués, Bruno de Carvalho, aseguró que no fue esta la razón de su sanción.

“A mí, me daba igual por quién firmase André Carrillo. Pero queda una vez más claro para todos que el jugador y su agente quisieron perjudicar financieramente al Sporting y que lo hicieron de forma pensada y planeada, tal y como en su momento alertamos”, dijo en aquel entonces.





