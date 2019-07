"Esperé algo mejor": la crítica de Gareca sobre André Carrillo por permanecer en Arabia

Todo hace indicar que al técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca , le disgustó la decisión que tomó André Carrillo con respecto a su futuro. La ‘Culebra’ renovó contrato con Al Hilal de Arabia Saudita, luego del subcampeonato que logró con la ‘bicolor’ en la Copa América.

“Lo habíamos hablado, me dijo que existía esa posibilidad (continuar cuatro años más en Arabia). Se le pidió a él y al representante, por la Selección, que se tomen mejores decisiones. Pensamos que André es un jugador para las mejores ligas”, respondió Ricardo Gareca en entrevista con Radio Capital.

“Tuve la oportunidad de ir a verlo a Arabia y me di cuenta que hay buenos estadios, comprobamos la exigencia. Si me preguntan qué me hubiera gustado es que esté más cerca o algo mejor, por un tema de logística y viajes”, agregó el técnico de la Selección Peruana.

Evidentemente, Ricardo Gareca esperó que André Carrillo regrese a una liga más competitiva, por tratarse de un elemento fundamental en la Selección Peruana. Ojo, la ‘Culebra’ también pasó por la Premier League, luego de romperla en Benfica.

En ese sentido, el estratega de la ‘bicolor’ se mostró optimista con respecto al nuevo destino de Miguel Trauco, que dejaría Flamengo para mudarse a Francia.

Miguel Trauco interesa a un club de Francia. (América TV)

