La molestia de Gareca tras el último escándalo que protagonizó Christian Cueva

Tras el escándalo que protagonizó Christian Cueva en el aeropuerto Jorge Chávez, tras los excesos que sufrió por una fiesta, Ricardo Gareca profundizó sobre el tema y rechazó la actitud del volante de la Selección Peruana.

“El caso de Cueva, me preguntaron en un momento que no tenía mayor conocimiento. Ahora ya lo sé. Entonces, yo digo que no me gustó su comportamiento. Hay que tener cuidado, porque eso repercute. No he podido conversar con él”, afirmó Ricardo Gareca en entrevista con Andina.

“Si hay algo rescatable, en la cual no estoy de acuerdo para nada, dentro de la gravedad y la incomodidad, se dio en un ámbito familiar. No lo minimizo ni lo justifico, pero no quiero que se me malinterprete”, agregó el técnico de la Selección Peruana.

En ese sentido, Ricardo Gareca descartó una sanción en contra de Christian Cueva, que también es criticado en Brasil porque aún no logra consolidarse en el equipo titular.

“Todas las decisiones las tomamos en bien de la Selección. A mí me interesa cómo llegue. Ha dado todo con la Selección. Ojalá que no se repita. A nadie le hace bien, ni a la Selección”; concluyó.

