El triunfo es de todos. La Selección Peruana Sub 15 derrotó 2-1 a Colombia y se puso en carrera en el Sudamericano de la categoría. Así, luego de seis años, la bicolor adulta, Sub 20, Sub 17 y Sub 15 celebraron, al menos un triunfo cada una, en una misma temporada.

La primera vez fue en la temporada 2011 cuando las cuatro categorías masculinas, al fin, celebraron un triunfo cada una. Las menores lo hicieron en el Sudamericano y la mayor, en Copa América y Eliminatorias.

En 2013 se volvió a conseguir esta racha. Este año fue bueno para las menores ya que la Sub 15 fue campeona del Sudamericano, mientras que la Sub 17 y Sub 20 avanzaron al hexagonal final. La adulta falló en no clasificar al Mundial.

Esperamos seis años para repetir esta marca. Con el triunfo ante Colombia, las cuatro categorías de la bicolor adulta ganaron, al menos un partido oficial, este año. Solo ha sucedido tres veces en la historia de la bicolor, recordando que la Sub 15 juega torneos oficiales desde 2004 y los Sudamericanos de menores son en año par.

No está de más mencionar que la Selección Peruana Sub 23 jugó en un torneo de ciclo olímpico.

Triunfos oficiales de la Selección Peruana adulta, Sub 20, Sub 17 y Sub 15 en un mismo año 2011 Adulta 1-0 México, 2-0 Colombia, 4-1 Venezuela (Copa América), 2-0 Paraguay (Eliminatorias) Sub 20 2-0 Uruguay (Sudamericano) Sub 17 3-0 Uruguay (Sudamericano) Sub 15 2-1 Bolivia (Sudamericano) 2013 Adulta 1-0 Chile, 1-0 Ecuador (Eliminatorias) Sub 20 1-0 Venezuela, 2-0 Brasil, 3-2 Ecuador (Sudamericano) Sub 17 1-0 Bolivia (Sudamericano) Sub 15 2-1 Paraguay, 3-0 Bolivia, 2-0 Ecuador, 2-0 Chile, 1-0 Colombia (Sudamericano) 2019 Adulta 3-1 Bolivia, 3-0 Chile (Copa América) Sub 20 1-0 Uruguay (Sudamericano) Sub 17 3-1 Venezuela, 2-0 Ecuador, 3-2 Uruguay (Sudamericano) Sub 15 2-1 Colombia (Sudamericano)