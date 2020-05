Ningún futbolista en el mundo aparece de la nada por arte de magia. Todos pasan por un proceso de formación, algunos desde muy temprana edad, y se van dando a conocer desde las divisiones menores. Los más destacados forman parte de sus combinados nacionales Sub 15, 17 o 20, y la gran mayoría de los integrantes de la Selección Peruana no son la excepción.

Ricardo Gareca aprovechó este camino de consolidación desde las bicolor de menores para terminar de potenciar a sus futbolistas, ya acostumbrados a vestir la camiseta de la Selección Peruana incluso desde los quince años. Solo de la lista que presentó en Rusia 2018, 18 de los 23 lo habían hecho. Eso sí, 21 de sus convocados nunca estuvieron en algún seleccionado menor, ¿qué pasó con ellos? Acá hacemos un recuento puesto por puesto de los convocados en la ‘Era del ‘Tigre’’.

ARQUEROS

Ricardo Gareca ha convocado a ocho arqueros, todos con pasado en selecciones menores. Irónicamente, Pedro Gallese (categoría 1990), el indiscutible titular en su proceso, solo estuvo en una Sub 17 (2007), sin jugar partido oficial alguno. Eso no impidió que sea parte del exitoso equipo de ‘Jota Jota’ Oré que quedó cuarto en el Sudamericano y disputó la Copa del Mundo de Corea del Sur. Aun así, ‘Tito’ Chumpitaz no lo consideró para la Sub 20.

Carlos Cáceda (1991) también pudo ser ‘Jotita’, pero quedó fuera de la lista mundialista en la última convocatoria. Tapó dos partidos como seleccionado Sub 20, cuatro años después, en Arequipa. José Carvallo (1986) pasó los procesos con la Sub 17 y Sub 20 entre 2003 y 2005. (La selección Sub 15 empezó a jugar torneos oficiales recién en 2004).

Patricio Álvarez (1994) fue el tercer arquero de la recordada Sub 20 de Daniel Ahmed, que estuvo a un gol de ir al Mundial de Turquía. Su convocatoria llegó tras la renuncia de Alejandro Duarte (1994) semanas antes del Sudamericano. El ’1′, solo llamado en marzo de 2018, fue titular indiscutible con la Sub 15 y Sub 17, siendo una de las figuras de ambos planteles.

Leao Butrón (1977), hoy con 43 años, es el único que estuvo presente en las selecciones menores el siglo pasado. El actual golero de Alianza Lima, considerado por Ricardo Gareca a finales de 2017, fue seleccionado en menores desde la Sub 17 en 1993 hasta el Preolímpico Sub 23 en el 2000. Al año siguiente hizo su debut en el combinado adulto. Salomón Libman (1984) y Diego Penny (1984) alternaron y compartieron diversos planteles.

Arqueros convocados en la ‘Era Gareca’ en selecciones menores En torneos oficiales desde Sub 15 a Sub 23.

Nombre Sub 20 Sub 17 Sub 15 Otras Patricio ÁLVAREZ 2013 Leao BUTRÓN 1997 1993 Sub 18 1993, Sub 23 2000 Carlos CÁCEDA 2011 José CARVALLO 2005 2003 Alejandro DUARTE 2011 2009 Pedro GALLESE 2007 Salomón LIBMAN 2001 Sub 18 2001 Diego PENNY 2003 2001

Pedro Gallese fue el segundo arquero de la recordada selección Sub 17 de 2007. (Foto: Archivo GEC)

LATERALES

En esta posición llama mucho la atención que entre los siete convocados por Ricardo Gareca con pasado en selecciones menores, solo uno no estuvo solo en la Sub 20. Renzo Revoredo (1986) intregró la bicolor Sub 17 de 2003, para luego el resto decir presente recién a los veinte años. Encima, Luis Advíncula (1990) en esa época era atacante.

Aldo Corzo (1989), el otro lateral derecho mundialista formó parte del mismo seleccionado Sub 20 de ‘Bolt'. Juan Vargas (1983) fue el primer titular por la banda izquierda en la ‘Era Gareca’, y solo jugó en la Sub 20 de 2003. Cuenta ‘Chalaca’ Gonzales, entrenador de ese plantel, que lo descubrió en una canchita, en esa época de losa, en el complejo deportivo Chamochumbi en Magdalena.

Marcos López (1999) es el seleccionado más joven en los cinco años del ‘Tigre’ al mando de la bicolor, y único en formar parte de dos selecciones Sub 20 distintas en este puesto. Al ser año impar, el lateral zurdo jugó en los Sudamericanos de 2017 y 2019. Aun así, alternó el puesto como extremo izquierdo, siguiendo la tendencia de sus compañeros de posición.

Cuatro laterales no tuvieron pasado en seleccionados menores, destacando el nombre de Miguel Trauco (1992), quien, literalmente, saltó de la Copa Perú al Mundial en ocho años. Encima, en sus inicios como profesional también jugaba como ofensivo. Con la poca presencia en seleccionados menores de nuestros laterales, vale decir que la diferencia entre haber estado o no es casi nula.

Laterales convocados en la ‘Era Gareca’ en selecciones menores En torneos oficiales desde Sub 15 a Sub 23.

Nombre Sub 20 Sub 17 Sub 15 Otras Luis ADVÍNCULA 2009 Diego CHÁVEZ 2013 Aldo CORZO 2009 Alexi GÓMEZ 2013 Marcos LÓPEZ 2017 y 2019 Sub 23 2020 Renzo REVOREDO 2005 2003 Juan VARGAS 2003

No estuvieron Jair CÉSPEDES, Rodrigo CUBA, Nilson LOYOLA, Johan MADRID, Miguel TRAUCO

Luis Advíncula era delantero cuando jugó en la Selección Peruana Sub 20 en 2009. (Foto: Reuters)

DEFENSAS

Una de las posiciones en donde más se respetó el proceso en selecciones menores. Nueve defensores pasaron por estos planteles. Alberto Rodríguez (1984) fue campeón de los Bolivarianos 2001 como seleccionado Sub 18 y titular en los Sudamericanos Sub 17 ySub 20, así como el Preolímpico 2004. El ‘Mudo’ fue el capitán de Perú en su regreso a la Copa del Mundo tras cuatro décadas. Proceso perfecto.

Christian Ramos (1988) también llevó la cinta en el exitoso camino al Mundial de Rusia. La ‘Sombra’ cumplió el camino correcto desde la primera Sub 15 que jugó un torneo oficial, en 2004, hasta la Sub 20. Fue mundialista en 2005 con la Sub 17, que fue local en nuestro país. Hizo dupla con Carlos Zambrano (1989), que jugó en dos Sudamericanos Sub 20, en medio de ambos debutó como seleccionado adulto, en 2008.

Luis Abram (1996) es nuestro defensa central con mejor presente y gran proyección a futuo. El ‘Profeta’ siguió un correcto crecimiento en las menores de la bicolor al decir presente en la Sub 15, 17, 18 y 20. Al año siguiente, su nivel convención al ‘Tigre’, quien lo llevó a la Copa América Centenario con veinte primaveras. Fue titular en la última final de la Copa América. Otro proceso perfecto hacia la adulta.

Tres centrales convocados por Gareca no jugaron en ningún torneo oficial de selecciones menores. Ánderson Santamaría (1992), con dos presencias en Rusia 2018, fue considerado por Gustavo Ferrín en los trabajos en cara al Sudamericano Sub 20 de 2011. En esa época era volante de contención en Inti Gas. Finalmente, no quedó en la lista final.





Defensas centrales convocados en la ‘Era Gareca’ en selecciones menores En torneos oficiales desde Sub 15 a Sub 23.

Nombre Sub 20 Sub 17 Sub 15 Otras Luis ABRAM 2015 2013 2011 Sub 18 2013 Miguel ARAUJO 2013 2011 Alexander CALLENS 2011 Christian RAMOS 2007 2005 2004 Pedro REQUENA 2011 Alberto RODRÍGUEZ 2003 2001 Sub 18 2001, Sub 23 2004 Édgar VILLAMARÍN 1999 Carlos ZAMBRANO 2007 y 2009 2005 Adrián ZELA 2009

No estuvieron Minzum QUINA, Hansell RIOJAS, Ánderson SANTAMARÍA

Carlos Zambrano jugó en los tres partidos de Perú en el Mundial Sub 17 de 2005. (Foto: Archivo GEC)

VOLANTES DE PRIMERA LÍNEA

También nueve futbolistas de esta posición en la ‘Era Gareca’ dijeron presente en algún torneo oficial de combinados nacionales menores. Renato Tapia (1995) fue el menor del plantel mundalista en tierras rusas, e incluso pudo jugar en dos Sudamericanos Sub 20. El FC Twente holandés arruinó esta posibilidad al no darle permiso en verano de 2015. Al nacer en año impar, tuvo esta posibilidad. En cambio, ese año hizo su debut en la adulta.

Josepmir Ballón (1988) fue un gran proyecto de ese puesto en seleccionados menores. Mundialista Sub 17 en 2005, el ‘Barbas’ también tuvo un camino correcto y de mucho apoyo hasta llegar a la mayor. Fue finalista en la Copa América de 2019. Wilder Cartagena (1994) es otro quien también jugó en los tres Sudamericanos no adultos, e incluso jugó un partido en Rusia 2018. ‘Will’ fue parte de la inolvidable Sub 20 de Ahmed en 2013.

Pedro Aquino (1995), también mundialista, no estuvo en la Sub 15 -los nacidos en años impares es muy difícil que sean parte-, pero sí dijo presente hasta la Sub 22 que dirigió el ‘Chino’ Rivera en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Jesús Pretell (1999) solo llegó a la última Sub 20 y fue la sorpresa del ‘Tigre’ en la nómina de la Copa América 2019.

Sorprende ver a Yoshimar Yotun (1990) entre los siete volantes de primera línea que nunca jugaron en un torneo oficial de menores. ‘Yoshi’ estuvo en la Pre-selección Sub 20 de ‘Tito’ Chumpitaz, en 2008, pero no llegó al torneo. Carlos Lobatón (1980), primer capitán considerado por Gareca, tampoco tuvo paso por estos seleccionados.

Volantes de primera línea convocados en la ‘Era Gareca’ en selecciones menores En torneos oficiales desde Sub 15 a Sub 23.

Nombre Sub 20 Sub 17 Sub 15 Otras Pedro AQUINO 2015 2011 Sub 18 2013, Sub 22 2015 Alexis ARIAS Sub 22 2015 Carlos ASCUES 2011 Josepmir BALLÓN 2007 2005 2004 Wilder CARTAGENA 2013 2011 2009 Rinaldo CRUZADO 2001 Sub 23 2004 Jesús PRETELL 2019 Renato TAPIA 2013 2011 Óscar VÍLCHEZ 2003

No estuvieron Armando ALFAGEME, Adán BALBÍN, Horacio CALCATERRA, Carlos LOBATÓN, César ORTÍZ, Edwin RETAMOSO, Yoshimar YOTUN

Pedro Aquino jugó en el hexagonal final con la Sub 20 de 2015. (Foto: AFP)

VOLANTES OFENSIVOS

Otros nueve en esa posición dijeron presente en algún torneo oficial se selecciones menores. Al igual que los defensores, muchos se pusieron por primera vez la camiseta blanquirroja recién a los 20 años. Un caso extremo es el de José Manzaneda (1994), con un partido jugado en la ‘Era Gareca’, quien lo hizo recién en la Sub 22 de 2015.

Cristian Benavente (1994) nació en España y se formó en el poderoso Real Madrid, cosa que, obviamente, llamó la atención en el Perú. Luego de una serie de trámites y deseos de todas las voces, ‘Jota Jota’ Oré lo llevó a Sudamericano Sub 17 2011, en donde apenas jugó. También formó parte de la Sub 20 2013, que es una gran base en el proceso de Ricardo Gareca.

Édison Flores (1994) se lanzó a la fama en esa Sub 17, en la que anotó tres goles. Ese mismo año empezó su carrera como futbolista profesional y, dos después, hizo su estreno en la bicolor adulta. Su cómplice fue Andy Polo (1994), único futbolista peruano en anotar en los Sudamericanos Sub 15, 17 y 20. Ambos llegaron a la Copa del Mundo en 2018. André Carrillo (1991) y Christian Cueva (1991) no jugaron ni por la Sub 15 y Sub 17, pero sí por la Sub 20 que no superó la fase de grupos del torneo continental en Arequipa hace nueve años.

Cinco nunca fueron llamados, llamando la atención el nombre de Paolo Hurtado (1990). Por su categoría, pudo ser ‘Jotita’, aún así nunca fue considerado por Juan José Oré. Gabriel Costa (1990) y Alejandro Hohberg (1991) estaban en Uruguay, muy lejos de los ojos peruanos, en especial el primero quien se nacionalizó recién a fines de 2018.





Volantes ofensivos convocados en la ‘Era Gareca’ en selecciones menores En torneos oficiales desde Sub 15 a Sub 23.

Nombre Sub 20 Sub 17 Sub 15 Otras Cristian BENAVENTE 2013 2011 André CARRILLO 2011 Christian CUEVA 2011 Jean DEZA 2013 Édison FLORES 2013 2011 2009 Sub 16 2010 José MANZANEDA Sub 22 2015 Sergio PEÑA 2015 Andy POLO 2013 2011 2009 Sub 16 2010 Joel SÁNCHEZ 2009

No estuvieron Gabriel COSTA, Christofer GONZALES, Alejandro HOHBERG, Paolo HURTADO, Ray SANDOVAL

Christian Cueva, al igual que André Carrillo, solo fue llamado por Gustavo Ferrín a su Sub 20 de 2011. (Foto: Archivo Depor)

DELANTEROS

Un delantero es, generalmente, el futbolista que más llama la atención en seleccionados no adultos. Once de doce atacantes llamados por Ricardo Gareca pasaron por la bicolor de menores. El único en no hacerlo es Raúl Ruidíaz (1990), quien es uno de los tantos ejemplos de los que pudieron formar parte de la Sub 17 mundialista en 2007, pero no estuvieron.

Paolo Guerrero (1984) es la principal carta de gol peruana. Seleccionado Sub 17 en 2001 y medalla de oro en los Bolivarianos de ese año, una disputa entre Alianza Lima y el FC Bayern alemán, por su traspaso a dicho equipo, acabó en una suspensión de parte de la FPF que lo sacó del Sudamericano Sub 20. Fue un balazo a nuestros propios pies.

Por ese motivo, Jefferson Farfán (1984) no tuvo un socio ideal en ese equipo, por más que anotó dos goles. La ‘Foquita’ jugó en las mismas selecciones menores de su mejor amigo, pero no pudieron hacer dupla en Montevideo como Sub 20. Por otro lado, Claudio Pizarro (1974) también jugó en uno de estos planteles a inicios del presente milenio, como Sub 23 en el 2000.

Delanteros convocados en la ‘Era Gareca’ en selecciones menores En torneos oficiales desde Sub 15 a Sub 23.

Nombre Sub 20 Sub 17 Sub 15 Otros Irven ÁVILA 2007 Iván BULOS 2013 Daniel CHÁVEZ 2007 2005 Luiz DA SILVA 2015 2013 2011 Sub 18 2013 Jefferson FARFÁN 2003 2001 Sub 18 2001 Paolo GUERRERO 2001 Sub 18 2001 Claudio PIZARRO 1997 1995 Sub 23 2000 Kevin QUEVEDO 2017 Yordy REYNA 2013 Roberto SIUCHO 2015 y 2017 2013 Alexander SUCCAR 2015

No estuvieron Raúl RUIDÍAZ