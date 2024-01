Cinco futbolistas, provenientes de ciudades fuera de Lima, representan el 31% del equipo dirigido por José Guillermo Del Solar en el enfrentamiento contra los ‘mapochinos’. Estos jugadores provienen de diversas regiones como Lambayeque, La Libertad, Ica y Junín. El resto del equipo se divide en un 20% de jugadores nacidos en el extranjero, incluyendo a Erick Noriega (Japón), Alessandro Burlamaqui (España) y Guillermo Larios (Chile). Esto quiere decir que el 49% de los restantes son de Lima.

Estos datos reflejan similitudes con la realidad de la Liga 1. De acuerdo con una investigación de Depor Data, el 57% de los futbolistas en la pasada temporada nacieron en Lima, mientras que el 43% proviene de provincias. Al analizar las regiones, Ica lidera con un 10%, seguida por La Libertad con un 9%, y Lambayeque con un 7%, destacándose como las cinco principales ciudades. Estas regiones también son la cuna de jugadores destacados de la Sub-23, como Diego Romero, Anderson Villacorta, Franchesco Flores y Alejandro Pósito.

Futbolista Lugar de nacimiento Diego Romero Chiclayo, Lambayeque Anderson Villacorta Chepén, La Libertad Franchesco Flores Pisco, Ica Marco Huamán Huancayo, Junín Alejandro Pósito Ferrañafe, Lambayeque

Diego Romero

Diego Romero, nacido el 17 de agosto de 2001 en Chiclayo , se incorporó a Universitario a los 16 años procedente del Draft del Reto Regional de 2017. Su ascenso al equipo crema fue precedido por una destacada participación en la Copa Perú, donde dejó su huella en clubes como Deportivo ANEF, Juan Aurich de Chongoyape, FC Carlos Stein, y Tres de Mayo durante el año 2017. Consolidándose como un jugador prometedor antes de unirse a las filas de Universitario y ser alojado en la emblemática casa del club, el Lolo Fernández.

A sus 22 años, Diego Romero ha acumulado una notable experiencia con 21 partidos en la Liga 1 desde su debut en la temporada 2020. A pesar de enfrentar la competencia del experimentado José Carvallo en su posición, limitando su participación, Romero ha demostrado su valía en cada oportunidad que ha tenido que sustituirlo debido a las convocatorias a la selección absoluta. Su desempeño fue especialmente destacado durante el enfrentamiento contra Corinthians en la Copa Sudamericana 2023, donde asumió el arco con jerarquía, aprovechando la ausencia de Carvallo por suspensión.

Franchesco Flores

Franchesco Flores, el talentoso futbolista peruano, dio sus primeros pasos en el fútbol en Pisco, su ciudad natal, al unirse a la Academia de Fútbol Buscando Una Estrella de Ica cuando era muy joven. Su destacada actuación en torneos internos de menores desde 2013 llamó la atención del Deportivo Cali, donde jugó durante un año antes de ser cedido a un equipo de Copa Perú en 2015. Para la edición 2016 del fútbol macho, Flores formó parte del Deportivo Leticia de la Liga Distrital de Pisco, donde, a pesar de tener solo 14 años, se destacó como titular, superando la diferencia de edad con sus compañeros. Tras esta participación, se unió a la Academia Deportiva Los Pumas para otro torneo de menores, lo que finalmente le brindó la oportunidad de ser visto por equipos en Lima.

En 2017, Franchesco Flores llegó al Universitario de Deportes y participó en la Copa Federación. Aunque tuvo que abandonar el equipo debido a una lesión, atrajo la atención de Rainer Torres en 2018, siendo fichado por Willy Serrato Pacasmayo. En la Segunda División profesional, su talento no pasó desapercibido, especialmente en un enfrentamiento contra la Vallejo, donde “Chemo” del Solar quedó impresionado con su habilidad. Esto le abrió las puertas para unirse al cuadro poeta en 2019, participando inicialmente en el Torneo de Promoción y Reservas antes de debutar en la categoría profesional, recibiendo elogios de los medios por su destacado desempeño como volante de 19 años.

Anderson Villacorta

Anderson Villacorta es de Pueblo Nuevo en Chepén , La Libertad, es un talentoso futbolista cuyo camino en el deporte comenzó en las canchas de la Academia de Fútbol Pelé. Su habilidad y destreza lo llevaron a formar parte de diversos equipos locales como Buscando Talentos, Escuela Municipal de Guadalupe, Avicel y Training Gol, consolidando así su desarrollo futbolístico desde temprana edad. Antes de dar el salto a la reserva de César Vallejo. Además de destacar a nivel local, Villacorta también tuvo el honor de integrar la selección de La Libertad, donde continuó perfeccionando su juego bajo la dirección de reconocidos entrenadores regionales y exjugadores como Pedro Ascoy.

En Vallejo, Anderson Villacorta se afianzó como una figura destacada en el equipo reserva, logrando una rápida promoción al plantel principal. A sus 17 años, tuvo la oportunidad de debutar en la temporada 2022. Su desempeño en apenas 14 encuentros con los ‘poetas’ no pasó desapercibido, captando la atención del Zacatecas, club del ascenso mexicano, que decidió invertir en sus servicios para la temporada actual, en 2024.

Marco Huamán

Originario de Huancayo , representa con orgullo a su ciudad natal, donde comenzó su formación futbolística en la Escuela de Fútbol JCR. Tras destacarse en sus primeras actuaciones, logró ingresar a las divisiones inferiores de Sport Huancayo en 2015, completando así su desarrollo en el seno del ‘Rojo Matador’. En este equipo, empezó a sobresalir entre los jugadores de su categoría, lo que le permitió debutar a los 18 años. Inicialmente desempeñado como lateral derecho debido a su velocidad, posteriormente experimentaron con él como defensor central, aunque regresó a su posición original en la banda.

Entre 2021 y 2023, acumuló una destacada participación en más de 70 encuentros, consolidándose como titular indiscutible en el once del Sport Huancayo durante las dos últimas temporadas. Sus notables actuaciones no pasaron desapercibidas en La Videna, y Juan Reynoso lo incluyó en sus convocatorias más recientes. Con el interés evidente de potenciar su plantel, Alianza Lima no dudó en asegurarse los servicios de este talentoso jugador para la temporada 2024. Asumiendo la dura labor de hacer olvidar al argentino Gino Peruzzi en el equipo.

Alejandro Pósito

Su pasión por el fútbol y su arraigo a la herencia lambayecana se reflejan claramente en cada latido de sus venas. El linaje futbolístico es una tradición que ha perdurado en su familia, ya que su padre, quien comparte el mismo nombre, forjó su reputación en el mundo del fútbol defendiendo con orgullo los colores del Juan Aurich. A su vez, su hermano, un delantero experimentado, ha dejado huella en el campo de juego, actualmente destacando en las filas de ADT.

Los tres comparten la localidad de Batangrande como su lugar de nacimiento. Empezó a formarse en varios equipos locales hasta llegar a las divisiones inferiores de Sporting Cristal. En la tienda rimense, terminó de formarse y ya debutó en primera división en la temporada 2023. Aunque no pudo sumar más minutos que en su partido de estreno, su objetivo es ganar más rodaje tras el Preolímpico.

