De Lolo Fernández a Lapadula: Perú y las ocho grandes hazañas en el ‘Viejo Continente’

Campeones olímpicos sin medalla

La primera excursión de Perú en Europa fue en 1936. Los Juegos Olímpicos de Berlín le abría las puertas a la bicolor, que se presentó con una base conformada por futbolistas de Sport Boys, Alianza Lima y Universitario, en ese entonces los equipos con más tradición en nuestro fútbol. Todo arrancó con una soberbia goleada sobre Finlandia en octavos de final, donde la figura del ‘Cañonero’ Teodoro ‘Lolo’ Fernández emergió con sus cinco goles. Así obtuvo su pase a la siguiente instancia, donde le tocaría Austria como rival. El juego fue más parejo y, tras quedar igualados 2-2 en tiempo reglamentario, todo se resolvió en los extras. Ahí Alejandro ‘Manguera’ Villanueva y ‘Lolo’ se encargaron de poner el marcador 4-2 a nuestro favor. Aunque la historia no quedaría ahí. El rival presentó un reclamo por la invasión de hinchas peruanos, que no permitió la finalización del juego. El comité organizador solicitó a cada país que presente su descargo, pero Perú no se presentó. Esto le otorgó la victoria y el pase a semifinales a Austria en mesa, lo que generó mucha polémica, fastidio y varias hipótesis en nuestro país. Pese a que no pudo disputar instancias decisivas ni obtener una medalla, la delegación nacional, encabezada por Alberto Denegri, fue recibida por todo lo alto en Perú.

JUEGOS OLÍMPICOS (CUARTOS DE FINAL) Berlín (GER), 6 de agosto de 1936

PERÚ 7-3 FINLANDIA

PERÚ: Juan Valdivieso; Arturo Fernández, Víctor Lavalle; Carlos Tovar, Segundo Castillo, Orestes Jordán; Teodoro Alcalde, Adelfo Magallanes, Teodoro Fernández, Alejandro Villanueva, José Morales. DT: Alberto Denegri.

GOLES: Teodoro Fernández (17’, 33’, 47’, 49’ y 70’), Alejandro Villanueva (21’ y 67’).

ÁRBITRO: Rinaldo Barlassina (Italia).

ESTADIO: Hertha-BSC-Platz (Berlín, Alemania).

JUEGOS OLÍMPICOS (CUARTOS DE FINAL) Berlín (GER), 9 de agosto de 1936

PERÚ 4-2 AUSTRIA

PERÚ: Juan Valdivieso; Arturo Fernández, Víctor Lavalle; Carlos Tovar, Eulogio García, Orestes Jordán; Jorge Alcalde, Adelfo Magallanes, Teodoro Fernández, Alejandro Villanueva, José Morales. DT: Alberto Denegri.

GOLES: Jorge Alcalde (75’), Alejandro Villanueva (81’ y 119’), Teodoro Fernández (119’).

ÁRBITRO: Thoralf Kristiansen (Noruega).

ESTADIO: Hertha-BSC-Platz (Berlín, Alemania).

Una gira que invitó a soñar

De cara al Mundial de España 1982, la selección peruana realizó una gira a Europa. La bicolor había obtenido su pase directo tras superar a Colombia y Uruguay en las Eliminatorias. En continente europeo nos esperaban rivales complicados. Primero fue Hungría, que en ese entonces era una selección que le discutía a cualquiera. Pero Perú contaba con un colectivo poderoso, donde la figura de Julio César Uribe brillaba más que cualquiera. El ‘Diamante’ se encargó de sellar una victoria sobre los húngaros con un doblete, siendo uno de tiro libre. Días después le tocó visitar París para enfrentar a Francia. El majestuoso estadio ‘Parque de los Príncipes’ fue testigo de uno de los partidos más memorables de la historia de la selección peruana. Perú fue puro ‘tiki taka’, con grandes asociaciones entre César Cueto, Germán Leguía, Julio César Uribe y Juan Carlos Oblitas. El ‘Ciego’ fue el que se encargó de marcar la diferencia a favor de los nuestros. Ni Michel Platini pudo evitar la caída del ‘Gallito’. Esto generó una gran expectativa e ilusión en Perú de cara al Mundial, donde finalmente no reeditó el nivel y no pudo superar la fase de grupos.

AMISTOSO Budapest (HUN), 18 de abril de 1982

HUNGRÍA 1-2 PERÚ

PERÚ: Ramón Quiroga; Jaime Duarte, Rubén Díaz, Jorge Olaechea, Roberto Rojas; José Velásquez, Germán Leguía, César Cueto, Julio César Uribe; Eduardo Malásquez, Guillermo La Rosa (Franco Navarro, 66’). DT: Tim.

GOLES: Julio César Uribe (55’ y 81’).

ÁRBITRO: Horst Brummeier (Hungría).

ESTADIO: Nepstadion (Budapest, Hungría).

AMISTOSO París (FRA), 28 de abril de 1982

FRANCIA 0-1 PERÚ

PERÚ: Ramón Quiroga; Jaime Duarte, Rubén Díaz, Jorge Olaechea, Miguel Gutiérrez; José Velásquez, Germán Leguía (Eduardo Malásquez, 66’), César Cueto, Julio César Uribe; Juan Carlos Oblitas, Guillermo La Rosa. DT: Tim.

GOLES: Juan Carlos Oblitas (82’).

ÁRBITRO: Andre Daina (Francia).

ESTADIO: Parque de los Príncipes (Francia).

‘Madre Patria’ bicolor

Tuvieron que pasar 25 años para que selección vuelva a cantar victoria en Europa. Perú y Ecuador programaron dos amistosos en España, como parte de su preparación para la Copa América Venezuela 2007. El primero se disputó en el Vicente Calderón, antes de que fuera demolido para ser luego el Wanda Metropolitano. Julio César Uribe era el técnico y la bicolor se impuso gracias a los goles de Jefferson Farfán y un autogol de Ulises de la Cruz.

AMISTOSO Madrid (SPA), 3 de junio de 2007

ECUADOR 1-2 PERÚ

PERÚ: George Forsyth; Ámilton Prado (John Galliquio, 46’), Santiago Acasiete, Miguel Villalta, Alberto Rodríguez (Walter Vílchez, 90’), Martín Hidalgo (Juan Vargas, 46’); Juan Carlos Bazalar, Jefferson Farfán, Damián Ísmodes (Jhoel Herrera, 74’); Andrés Mendoza (Paolo de la Haza, 66’), Paolo Guerrero. DT: Julio César Uribe.

GOLES: Jefferson Farfán (4’), Ulises de la Cruz (50’, en contra).

ÁRBITRO: Hugo López Huerta (España).

ESTADIO: Vicente Calderón (España).

Un retorno muy esperado y un triunfo Mundial

La clasificación a Rusia 2018 trajo consigo muchos retos desbloqueados por Ricardo Gareca. Previo al retorno al máximo torneo de fútbol tras 36 años, Perú enfrentó a Arabia Saudita en Suiza. No solo fue un partido de preparación, sino también marcó el retorno de Paolo Guerrero al plantel. Nuestro goleador histórico volvía a la actividad tras una suspensión que le había impuesto la FIFA. Guerrero no solo fue titular, sino también marcó dos goles. Ya por el Mundial, la bicolor ya estaba eliminado tras perder ante Dinamarca y Francia. Sin embargo, había una deuda pendiente por resolver: anotar en Rusia y festejar un triunfo tras 40 años (la última vez había sido 4-1 frente a Irán, en Argentina 1978). Australia necesitaba ganar para soñar con la clasificación, pero la bicolor se llevó la victoria gracias a los goles de André Carrillo y Paolo Guerrero.

AMISTOSO San Galo (SWI), 3 de junio de 2018

ARABIA SAUDITA 0-3 PERÚ

PERÚ: Pedro Gallese; Luis Advíncula (Aldo Corzo, 63’), Christian Ramos (Miguel Araujo, 46’), Anderson Santamaría, Miguel Trauco (Nilson Loyola, 61’); Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva (Sergio Peña, 76’), Edison Flores (Paolo Hurtado, 69’); Paolo Guerrero (Jefferson Farfán, 65’). DT: Ricardo Gareca.

GOLES: André Carrillo (20’), Paolo Guerrero (40’ y 64’).

ÁRBITRO: Fedayi San (Suiza).

ESTADIO: AFG Arena (Suiza).

MUNDIAL Sochi (RUS), 26 de junio de 2018

AUSTRALIA 0-2 PERÚ

PERÚ: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Renato Tapia (Paolo Hurtado, 63’), Yoshimar Yotún (Pedro Aquino, 46’); André Carrillo (Wilder Cartagena, 80’), Christian Cueva, Edison Flores; Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.

GOLES: André Carrillo (18’), Paolo Guerrero (50’).

ÁRBITRO: Sergei Karasev (Rusia).

ESTADIO: Fisht (Rusia).

Paolo Guerrero jugó los 3 partidos de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018, anotando un gol en el triunfo 2-0 sobre la Selección de Australia. (Foto GEC Archivo)

La última raya del ‘Tigre’

El último juego de la selección en Europa fue en 2022. Perú se preparaba para jugar el Repechaje frente a Australia y programó un amistoso frente a Nueva Zelanda, en Barcelona. Tras un primer tiempo apretado, Gianluca Lapadula pudo romper el cero y decretar lo que sería la última victoria de Ricardo Gareca al mando de la bicolor. Ese día Yoshimar Yotún terminó lesionado y se perdería el juego decisivo ante los ‘socceros’, que lastimosamente no pudimos superar.

AMISTOSO Barcelona (SPA), 5 de junio de 2022

NUEVA ZELANDA 0-1 PERÚ

PERÚ: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López (Miguel Trauco, 68’); Sergio Peña (Christofer Gonzales, 67’), Pedro Aquino (Wilder Cartagena, 82’), Yoshimar Yotún; André Carrillo (Gabriel Costa, 67’), Christian Cueva (Raziel García, 75’); Gianluca Lapadula (Santiago Ormeño, 76’). DT: Ricardo Gareca.

GOLES: Gianluca Lapadula (66’).

ÁRBITRO: Ishmael Barbara (Malta).

ESTADIO: RCDE Stadium (España).





