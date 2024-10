Pasamos de la alegría a la amargura en un par de días con la Selección Peruana. Nos abrazamos, dejamos atrás la incredulidad y esa negatividad que se respiraba en la previa ante Uruguay con el gol de Miguel Araujo, la entrega del equipo y, por supuesto, el primer triunfo. Tal es así que la atmósfera era otra de cara al partido contra Brasil, llegamos incluso a soñar con dar el batacazo en Brasilia. Sin embargo, la jerarquía de la ‘Canarinha’ nos volvió a tumbar con una goleada dolorosa (4-0) que nos aterriza en las Eliminatorias 2026 y hace plantearnos el porvenir en noviembre.

No hay mucho tiempo para pensar en lo que debemos hacer de cara a la fecha doble del siguiente mes, donde habrá dos partidos cruciales (para algunos, uno más que el otro). Recibiremos a un alicaído Chile, último de la tabla, en un encuentro clave para seguir en carrera con el sueño mundialista; días después, visitaremos a la todapoderosa Argentnia. Jorge Fossati tiene trabajo y deberá plantearse la idea de qué jugadores volverán a su convocatoria. Las principales ausencias fueron Renato Tapia y Gianluca Lapadula; ambos lesionados.

Jesús Castillo reemplazó de gran manera a Tapia; caso contrario, fue el de Lapadula, quien sí se hizo extrañar en ataque. Para noviembre, el ‘Cabezón’ tiene todo para volver al equipo, pero también se abriría la interrogante de necesitar más jugadores de jerarquía para afrontar la última tanda de partidos del año. Con André Carrillo jugando en Corinthians, Paolo Guerrero siendo titular con Alianza Lima, y hasta Christian Cueva con minutos en Cienciano, estos nombres también podrían volver al radar de Fossati. Por ello, en Depor conversamos con diferentes voces para saber su opinión sobre estas -posibles- vueltas.

La vuelta de los consagrados

Todo puede pasar de acá a un mes y si los jugadores mencionados están en gran forma, nada podría cuestionar su vuelta a la ‘Bicolor’, sobre todo cuando se jugará uno de los partidos más trascendentales, ante Chile. Para Eddie Fleischman, la vuelta de Renato es indiscutible, pues es un caso aparte a los demás, al ausentarse en octubre por lesión, pero quién sí debería volver de los consagrados es la ‘Culebra’ por su presente en Brasil. “Carrillo debe volver si está en ritmo competitivo y buena actitud; Tapia debe volver, pero Paolo no debe ser considerado. Cueva primero tendría que ser titular indiscutible y la figura más relevante de Cienciano para ser considerado”, dijo el periodista de Willax.

Esa misma idea la comparte Teddy Cardama, quien ve con buenos ojos la vuelta de la ‘Culebra’, uno de los que fue borrado post Copa América; el regreso de Renato también será clave. “Si Carrillo se encuentra en buen nivel hasta noviembre será importante considerarlo. Lo de Paolo Guerrero no sé qué tanto, porque el nivel de acá es más bajo. Sin embargo, su experiencia siempre es necesaria. La vuelta importante sería la de Tapia”, comentó el DT. Sobre Cueva, no lo ve factible. “No está en el nivel que quisiéramos, no sé si se pondrá físicamente bien, no sé si tendrá la posibilidad de encontar ritmo competitivo; no creo que esté todavía en condiciones”.

Carlos Univazo, en tanto, también agregó otros jugadores de procesos pasados que deberían ser considerados por sus actuales niveles. “Deben volver Tapia, Aquino, Carrillo, Trauco, porque la situación que atraviesan en este momento da para que vuelvan. Aquino ya está volviendo a jugar, él no ha estado por lesión simplemente”, sostuvo el periodista de ‘A Presión’. Lo que sí lamentó es que aún se considere a ‘PG9′ como opción, más allá de que no sería descabellado su convocatoria. Mientras que con ‘Aladino’, su vuelta no es imprescindible, además de su cuestionable estado físico.

“En el caso de Paolo Guerrero no me parece un escándolo si es que vuelve, lo que es un escándalo es que tengamos como esperanza a un jugador de 40 años que no hace goles oficiales con la selección hace años y que a duras penas juega en la liga peruana; eso es triste. Pese a eso, no es ilógico que sea convocado [..] Lo de Cueva no es tan necesario si consideramos que alguno de los otros vuelven. No tenemos muchos interiores. De repente de acá en un mes se pone a dieta, pero en este momento, faltando un mes, creo que no es necesario”, agregó Univazo.

Por su parte, Javier Arce sí los ve como opción, a todos los mencionados, siempre y cuando se mantengan en buen nivel. “Son jugadores de bastante experiencia, muchos dirán que están viejos, pero Tapia ha demostrado que en buenas condiciones siempre ha rendido; Carrillo está volviendo, está jugando en Brasil, no cualquiera juega allí; y Paolo que está jugando regularmente en Alianza Lima. Son jugadores de experiencia que si llega el momento de una convocatoria y están en buenas condiciones, entonces tienen que estar”, manifestó el DT. Sobre Cueva, también tuvo la misma perspectiva. “Si muestra regularidad en este último mes, sigue jugando y rindiendo, tendrá que ponerse en la balanza quiénes son los jugadores convocables y tomar decisiones”.

Esta mirada tambíen la comparte Orlando Lavalle, quien plantea además la vuelta del ‘Depredador’ ante la falta de jerarquía en el ataque. “Tengo el concepto de que la selección siempre es abierta, hemos visto contra Brasil, la experiencia siempre es fundamental en un equipo y más en una selección. De alguna manera, hay jugadores que aún están en el nivel para poder estar en las convocatorias. Tapia es fundamental. Carrillo está teniendo minutos en Brasil y en un ritmo que no tenemos aquí. Lo de Paolo no es que lo cuestione, pero si tenemos jugadores que están lesionados en esa posición y falto de experiencia, su presencia es importante”, aseguró el técnico.

Sobre Christian Cueva, su exentrenador ve con buenos ojos su posible vuelta a la selección en caso continúe registrando minutos en su club. “Si va a mantener esa regularidad en Cienciano, con más minutos y con más bagaje futbolístico -viene de un equipo de altura y aeróbicamente también lo ayuda- sería también un buen aporte. Acá lo que necesitamos es terminar de la mejor manera en estos últimos partidos y mejorar el rendimiento general”, apuntó Lavalle.





