Un tatuaje puede ser visto como una modificación corporal cargada de contenido simbólico y de mensajes. Sin embargo, este concepto va más allá si se trata de un fanático de la Selección Peruana que decidió eternizar su pasión y gratitud eterna con el equipo de todos. Sobre todo después de la clasificación al Mundial Rusia 2018, suceso que marcó un hito histórico para nuestro balompié.

A puertas de una posible segunda participación consecutiva en una Copa del Mundo -Perú jugará su cupo a Qatar 2022 ante Australia el lunes 13 de junio-, Depor se contactó con un tatuador y tres fanáticos de la ‘Blanquirroja’, quienes contaron sus sentir y vivencias después del último repechaje que nos tocó disputar.

Un arte eterno

Pone Reyes de Pone Tattoo Studio afirma que hacerse un tatuaje es un acto que te acompañará toda la vida. Por ello, como hincha y apasionado por su trabajo, le genera gran satisfacción de que hayan muchos fanáticos que quieran tener impregnado en su piel algo relacionado al conjunto blanquirrojo, que incluso ha superado fronteras.

“Hay un sentimiento muy hermoso en realizar este tipo de tatuajes. La mayoría de clientes que viene a tatuarse con alusión a la Selección Peruana siempre tiene una historia que contar. Ya sea de su jugador favorito o algún partido que lo marcó para siempre. Este sentimiento desborda la nacionalidad. Incluso he llegado a tatuar a ciudadanos extranjeros con temáticas referentes a la selección”, señaló.

Volver a una cita a mundialista después de 36 años dejó una huella enorme en millones de peruanos. A Pone no se lo contaron, él lo vivió en carne propia en cada llamada o cita para realizarse un tatuaje con tinta blanquirroja.

“A raíz de la clasificación a la última Copa del Mundo, más de la mitad de las cotizaciones para tatuajes eran con algún diseño relacionado a la selección. Me ha tocado tatuar desde la clásica fecha de la clasificación, hasta el abrazo recordado entre Flores y Carrillo en la victoria histórica ante Ecuador en Quito. Después también realicé tatuajes de escudos y banderas, casi siempre de gente que iba a viajar a Rusia 2018″, recuerda.

Pone Reyes ha realizado innumerables tatuajes sobre la Selección Peruana. (Foto: Difusión)

Fecha sin caducidad

El 15 del noviembre del 2017 la Selección Peruana derrotó 2-0 a Nueva Zelanda y consiguió el último boleto para la Copa del Mundo Rusia 2018. Aquella noche fue una de las más importantes en la vida de Juan Ramos. Después de toda una vida de sufrimientos con la bicolor, donde nunca pasó por su mente dejar de alentarla, llegó el momento que tantas veces anheló. Motivo más que suficiente para perpetuarlo con dos tatuajes.

“Me tatué la fecha de la clasificación porque definitivamente fue el día que cambió mi vida. Era mi sueño desde niño. Crecí viendo perdiendo a la selección y como un niño caprichoso nunca deje de creer. En algún momento pensé que nunca iba a ser a Perú en un mundial, pero llegó esta generación y lo cambió todo. Este diseño está acompañado de las coordenadas desde donde pude presenciar el pase a Rusia 2018. Ese día no pude gritar los goles, solamente los lloré. Muchas veces preguntan por qué me tatué y solamente no tengo palabras para explicar como cumplí mi sueño”.

Juan Ramos lleva tatuada la fecha de la clasificación a Rusia 2018 y las coordinadas desde donde vio el partido ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional. (Foto: Difuesión)

Contigo Perú

El Contigo Perú, canción compuesta por Augusto Polo Campos, pasó a convertirse en un himno de la Selección Peruana. Cada vez que se entonan sus estrofas es casi imposible que André Valera no la cante a todo pulmón y menos evitar que sus ojos se pongan llorosos. Fue así que decidió portar para siempre su frase favorita de este himno criollo en su tobillo: “Doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú”

“Es una de mis canciones favoritas. Traté de buscar una estrofa que pueda identificar el sentimiento de ser peruano. Para mi es algo increíble poder tener impresa parte de la letra de esta canción que significa tanto. Me siento muy identificado y relacionado con el Contigo Perú. Creo que fue la mejor decisión que tomé y lo recuerdo día a día que veo mi tatuaje”, afirmó.

Una frase del Contigo Perú es el tatuaje que luce André Varela. (Foto: Difusión)

Símbolo de amor

Desde que tiene uso de razón, Jano Galván es un ferviente seguidor de la ‘Blanquirroja’, tanto así que no dudó que primer tatuaje sea aquel que exprese y englobe todos sus sentimientos por el combinado patrio: el mapa del Perú con la franja roja.

“Nada me me había motivado a hacerme un tatuaje hasta que se dio la clasificación a Rusia 2018. Era mi primer tatuaje y no tenía claro qué podría representar todo lo que siento por Perú. Para mi significa un símbolo de lucha y amar por estos colores. Me hace viajar en el tiempo y recordar con una gran sonrisa aquella noche mágica del 2017″.

Jano Galván lleva en el brazo el mapa del Perú con la franja característica de nuestra camiseta. (Foto: Difusión)





