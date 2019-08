En diciembre se evaluará continuidad de Daniel Ahmed

En diciembre, la dirección deportiva y el directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF ) evaluarán y decidirán sobre la continuidad de Daniel Ahmed , que actualmente ocupa el cargo de Jefe de la Unidad técnica de menores.

Una vez concluido su contrato, la FPF hará un balance del trabajo hecho por Daniel Ahmed, que lleva casi cuatro años liderando un proyecto deportivo enfocado en que los jóvenes de todo el país tengan acceso formativo y competitivo.

A finales del 2015, la FPF realizó una conferencia de prensa en La Videna, para formalizar un vínculo con Daniel Ahmed por los próximos siete años, con la intención de profesionalizar la formación de los niños, adolescentes y jóvenes.

En la actualidad, el equipo de Daniel Ahmed no ha logrado ningún éxito en las categorías menores de la Selección Peruana. Por ejemplo, la Sub 17 (dirigía por Carlos Silvestri) y Sub 20 (dirigida por el ‘Turco’) generaron enormes expectativas en los hinchas, pero fueron eliminadas de sus respectivos certámenes.

A esto se suma la pésima campaña que realizó Nolberto Solano con la Sub 23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019. La ‘bicolor’ dejó números para el olvido: empató con Honduras y perdió contra Uruguay y Jamaica.

(Video: América TV)

►Con Neymar a la cabeza: los convocados de Brasil para enfrentar a Perú en Estados Unidos

►No se guardó nada: Julio César Uribe defendió a Christian Cueva y criticó fuertemente a Jorge Sampaoli

►¿Subió o bajo? La cotización de los peruanos luego de su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019

►Selección Peruana: la respuesta que dio Ricardo Gareca a Paolo Guerrero