Luego de la caída de la Selección Peruana ante Australia, en el repechaje mundialista, se empezó a hablar mucho sobre la tanda de penales en la que el portero de los ‘Socceroos’, Andrew Redmayne, fue el protagonista al atajar los disparos de Luis Advíncula y Alex Valera. Ahora, uno de las personalidades que se ha sumado a estos comentarios fue el guardameta Diego Penny, quien además brindó detalles de la conversación que tuvo con André Carrillo.

“Le estamos dando mucha vida a los movimientos del arquero australiano. El baile igual es válido, puedes hacer cualquier movimiento mientras no sea infracción”, comentó el golero de Alianza Atlético en una entrevista con RPP. “Él entró para los penales, supe que también campeonó atajando de la misma forma. No es un arquero de talla mundial, pero le salió bien”.

En relación al accionar del portero australiano, que botó los apuntes de Pedro Gallese, Diego comentó que el ‘Pulpo’ debió estar más atento a todo lo que sucedía a su alrededor. “Pedro es el que se debió dar cuenta en caso Redmayne haya botado su papel porque desde lo que vemos en la cámara no te puedes dar cuenta. No creo que él haya sido más vivo que nosotros. No pudimos hacer el gol que nos faltó para clasificar”, señaló.

Asimismo, Penny habló sobre la conversación que tuvo con André Carrillo, quien le aseguró que en la ‘Bicolor’ no estaban enterados de la peculiar forma de atajar de Redmayne. “Ayer conversé con él por su cumpleaños y me contó que sí practicaron penales pero no sabían el tema del arquero (Andrew Redmayne). El comando técnico siempre te llena de información, quizá en esta oportunidad se les pasó esa situación”, apuntó.

Del mismo modo, el guardameta reveló el motivo del cambio del extremo en el duelo ante Australia: “Él me dijo que su sustitución fue una decisión técnica, se vio un gesto suyo pero no significó nada. Él tiene mucho respeto por el comando técnico, no hay nada que comentar sobre eso”.

Por último, Diego Penny fue consultado sobre si consideraba un fracaso la derrota de Perú ante Australia. De manera tajante, el guardameta peruano aseguró que la situación no amerita ese calificativo. “No fue un fracaso no ir al Mundial. Fracaso es no intentar y Perú sí lo hizo”, finalizó.





