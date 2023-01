Este último jueves, la selección peruana Sub-20 cayó 3-0 ante Brasil, en el marco de la fecha 1 del Sudamericano de la categoría. Si bien la ‘Bicolor’ sufrió una dura derrota, también pasó un verdadero susto con Matías Lazo, quien salió golpeado en el encuentro ante el ‘Scratch’. No obstante, para fortuna del equipo patrio, se descartó una lesión de gravedad del jugador de Melgar y todo indica que estará presente en el próximo encuentro, en el que se medirán ante Colombia.

En la tarde de este viernes, el departamento médico del combinado nacional informó que se le hizo una radiografía al capitán, con el objetivo de descartar alguna lesión de consideración. Asimismo, el médico Fernando Barreto confirmó que se descartó una lesión osea y solo se trata de una contusión fuerte en el pie derecho, la cual tiene una evolución favorable.

Es necesario mencionar que Matías Lazo estuvo presente en la derrota ante Brasil. Sin embargo, pese a que la selección peruana tuvo un amargo debut, el defensor central disputó un gran partido, siendo uno de los más destacados del equipo de Jaime Serna.

Ahora, el equipo patrio se alista para enfrentarse ante su similar Colombia, que llega con la necesidad de ganar tras igualar 1-1 ante Paraguay en su debut. Los anfitriones son uno de los candidatos en el certamen; no obstante, Perú sacará a relucir su mejor once para conseguir los tres puntos.

Perú vs. Colombia: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Perú vs. Colombia saben que no pueden guardarse nada para este duelo, por lo que mandarán a sus mejores elementos al granado de juego del Estadio Pascual Guerrero de Cali con la única intención de sumar los tres puntos y permanecer con vida en el Sudamericano Sub 20.

El choque entre la ‘Bicolor’ y el ‘Tricolor’ está pactado para dar inicio este sábado a las 6:30 de la tarde (hora peruana). Latina TV será el canal encargado de pasar el partido EN VIVO y EN DIRECTO para todo el territorio nacional. Si buscas otras opciones, DirecTV Sports también transmitirá al encuentro, así como Caracol TV.





