Donny Neyra: "Ricardo Gareca me engreía más que a Christian Cueva"

"El 'Tigre' en mi viejo", fue la frase que soltó Donny Neyra en una entrevista. El exjugador de Universitario de Deportes recordó su paso por la 'U' y habló de la relación que tuvo con Ricardo Gareca , el DT de la Selección Peruana, cuando dirigía a los cremas.

" Ricardo Gareca me engreía más que a Christian Cueva. Él no va a tener otro engreído como lo fue conmigo. Puede tener engreídos, puede tener a 'Cuevita', pero lo que tuvo conmigo no lo va a tener con nadie", contó Donny Neyra al programa 'En el Barrio' de Jorge Solari.

"Recuerdo Su forma de ser, su personalidad, la afinidad que había entre nosotros. Pasamos tantas cosas. Yo era su hijo. Con Ricardo Gareca he tenido muchos privilegios y no creo que con otra persona vuelva a suceder. El Tigre es mi viejo", dijo el excrema.

Donny Neyra contó que con Ricardo Gareca llegó a concentrar con sus hijos y que el DT lo dejaba comer, conociendo su debilidad sobre todo por los dulces. "En la concentración había un buffet especial para el desayuno y yo me iba al buffet normal a comer hasta pan con chicharrón y me dejaba. Él decía: 'al gordo déjenlo que hoy día la mete'. Es un técnico muy paternal y muy buena persona", contó.

El exvolante también vistió la camiseta blanquiazul pero señaló que si tuviera que elegir entre los dos, elegiría a los cremas. "La 'U' era mi casa. Lo de Alianza Lima fue un tema personal, yo quería ir a jugar allí porque pasaron cosas en Universitario de Deportes que no me gustaron", dijo Donny Neyra.

Mira aquí la entrevista completa a Donny Neyra: