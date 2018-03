Selección Peruana: los dos juveniles de San Martín que sigue Ricardo Gareca

Ricardo Gareca ya lo dijo: sí piensa a largo plazo. "Nuestro trabajo en la Selección Peruana no solo es el presente sino el futuro, independientemente de que me mantenga o no", dijo en entrevista con Depor.

Un claro ejemplo es la presencia de Roberto Siucho (Universitario de Deportes) y Alejandro Duarte (Universidad San Martín) en la última convocatoria para los amistosos ante Croacia e Islandia previos al Mundial Rusia 2018.

► Selección Peruana a 100 días de su debut en el Mundial: esta sería la lista final de 23 jugadores

Bajo esa línea, el técnico argentino reveló que hay otros jugadores que sigue. Lo más llamativo es que se trata de dos juveniles categoría 99 de la Universidad San Martín: Jairo Concha y Jesús Pretel.

"Son jugadores muy interesantes que uno puede ver día a día. Espero que sigan teniendo esa continuidad que ahora están teniendo. Espero ver qué pasa en lo viene. El Perú necesita que surjan jugadores", dijo Ricardo Gareca en declaraciones a Denganche.

Ambos volantes son piezas importantes para su técnico Carlos Bustos. Tras disputarse seis fechas del Torneo de Verano, Jairo Concha ha jugado todos los partidos como titular sumando 421 minutos. Por otro lado, Jesús Pretel estuvo en cuatro encuentros, en los que también jugó desde el arranque e hizo 333 minutos.

► Ricardo Gareca reveló detalles de la reunión que tuvo con Christian Cueva tras indisciplina

