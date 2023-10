Elección de Uruguay, Argentina y Paraguay:

Pese a la candidatura sudamericana de Chile y a la idea inicial de que podía organizarse solo entre Uruguay y Argentina, finalmente FIFA otorgó el Mundial 2030 también a Paraguay. Según palabras del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, esto se debe a un homenaje histórico ya que se cumplen cien años desde que se disputó el primer Mundial en la historia: Uruguay 1930.

En dicho certamen, Argentina fue finalista y también se ganó el derecho a ser sede del Mundial 2030 siendo la vigente campeona del certamen (en Qatar 2022) y tener una larga y reconocida influencia en la historia del fútbol. Por último, Paraguay fue incluido por ser el país donde Conmebol presenta su sede y esta justificación fue la que generó más polémica entre el resto de federaciones que consideran que el país guaraní, rival directo de selecciones que disputan más arduamente las Eliminatorias, se ganó un pase al Mundial sin alguna razón poderosa. Al respecto, seis periodistas de los otros países de Conmebol se mostraron en contra de este nuevo formato e indicaron cuáles debieron ser las posibles soluciones.

Posturas en contra:

Chile

Sin duda alguna, una de las federaciones en más desacuerdo con este polémico Mundial es la chilena considerando que se postularon para poder ser uno de los organizadores del mismo apelando a su buena infraestructura y orden económico, pero se decidió otorgárselo a Paraguay. Al respecto, el periodista Carlos Silva de RedGol indicó a Depor: “ La decisión de la FIFA de hacer el Mundial en tantas sedes me parece espantosa. Si tres eran muchos, ahora es nefasto. Lo que me parece bien es que tengan la clasificación directa por ser organizadores y que se respete eso. Ahora se debe ver cuántos cupos le va a dar FIFA a Conmebol en dichas Eliminatorias considerando que Argentina y Uruguay iban a clasificar de todas formas”.

El colega chileno agregó: “Pero, insisto, hay que ver el tema de los cupos que vamos a tener considerando que Paraguay tendrá clasificación directa y pone en desventaja al resto. En tanto a Chile, por supuesto que es mejor opción que Paraguay para ser organizador del Mundial, por lejos. Por condiciones económicas del país, por cuestiones hoteleras y a nivel organizativo. Pero Conmebol está en Luque, no en Santiago ”.

Ecuador

El periodista ecuatoriano Xavier Farah de Radio CRE Satelital también se mostró en favor de que el Mundial 2030 deba realizarse únicamente en Sudamérica y que no hay necesidad de repartirlo en tres sedes lejanas: “El tema de la lejanía me parece inexacto. Creo que tres países sudamericanos pueden albergar un Mundial de manera particular sin necesidad de ir a Europa o África. Sobre la elección de esos tres países, ¿por qué alejaron a Chile de la convocatoria? FIFA lo excluyó y puso a Paraguay. Uruguay está bien como organizador por un tema conmemorativo y porque ahí será el partido inaugural, pero si van a hacer un Mundial, por último, deben hacerlo solo los tres en conjunto. Sudamérica lo puede hacer y lo debe hacer ”.

Por otro lado, en tanto al sistema de clasificación, Farah agregó: “Solo quedarían tres cupos y medio para ese Mundial y tampoco es tan justo que pocos cupos se dividan entre Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia. Se conoce que Brasil va a clasificar y solo serían dos cupos directos para el resto de seis selecciones y es injusto, creo que las tres sedes organizadoras también deben de participar de las Eliminatorias ”.

Brasil

Por su parte, el periodista brasilero Rodrigo Oliveira de Radio Gaucha de Porto Alegre se mostró totalmente en contra de esta medida: “ Fue una decisión equivocada de FIFA e injusta con el Perú y el resto de países de Sudamérica porque no hay ninguna razón para que Argentina y, especialmente, Paraguay, tengan un cupo asegurado por tener un partido en la Copa del Mundo. Creo que la elección de Uruguay sí es justa y es espectacular porque es un homenaje al centenario, pero no hay ninguna explicación para que Paraguay y Argentina tengan un solo partido del Mundial 2030″.

En la misma línea, indicó: “Si todo el Mundial fuera en Sudamérica sí entiendo que se organice entre Argentina, Paraguay y Uruguay porque se necesitaría de países asociados para organizarlo. Pero considerando que el Mundial 2030 se desarrollará en España, Portugal y Marruecos casi en su totalidad, no entiendo por qué Argentina y Paraguay tienen un partido, Uruguay sí tendría que tener el partido inaugural a modo de homenaje y nada más. No hay una explicación. Argentina y Brasil siempre van a los Mundiales, pero Paraguay siempre pelea con el resto de las selecciones con cierta igualdad y esta decisión es un privilegio para ellos que no tiene justificación. Conmebol tiene su sede en Paraguay y esto corresponde más a una decisión política, equivocada e injusta con el resto ”.

Colombia

Entretanto, el periodista Harold Caicedo de RCN Radio indicó: “Me parece que la decisión de hacer el Mundial 2030 en el formato planeado para albergar seis sedes es un adefesio en tanto a lo organizacional y también se está deslegitimando la competitividad. Prácticamente, en Sudamérica irían todos los países y tres ellos irían por solo por ser sedes de un solo partido. Es injusto para el resto de la competencia”. Luego, agregó: “Lo deportivo ha pasado a un segundo plano teniendo prioridad lo económico y le quita competitividad a las Eliminatorias sudamericanas tal y como las conocíamos”.

Venezuela

Mario Escobar, periodista venezolano en DirecTV Sports, agregó: “Si lo trato de ver de manera positiva, se conoce que con la crisis económica que afecta a Sudamérica es complicado competir para ser sede de una Copa del Mundo. Por eso se dio esta una candidatura conjunta que, si hablamos de un tema simbólico, esto nace a partir del centenario en Uruguay, Argentina por todo su recorrido, pero ellos dos solos no pueden albergar un Mundial. Luego se sumó a Paraguay y me hace ruido que sea solo por ser sede de Conmebol” .

“Es una decisión muy exótica y ambiciosa de la FIFA el hecho de dividir la competición entre naciones tan distantes es cruzar el charco. Creo que será un buen espectáculo porque nosotros como sudamericanos tendremos de cerca nuevamente la experiencia de vivir un Mundial , puede ser una oportunidad buena para ser algo grandioso. Pero también quiero ver las Eliminatorias de Conmebol restando a los clasificados porque se resumirán a Brasil contra el resto de los países. En ese sentido, no estoy a favor de que Paraguay clasifique de forma directa solo por ser sede de Conmebol, no es algo normal ”.

Bolivia

Por su parte, el periodista Mariano Muñoz de Radio Diana D también se mostró en contra de la cantidad de organizadores: “Son muchos países en los que se jugaría ese Mundial, hay que revisar con qué criterio se tomaron esas decisiones. En tanto a las tres sedes sudamericanas, se sabe que ya es automático, pero es muy amplio que se juegue en seis países también en tanto a traslado entre partidos inaugurales hacia el resto de la competencia. Es muy debatible”.

Asimismo, agregó: “ Debería realizarse solo en Sudamérica, sobre todo en Uruguay, porque es donde se jugó el primer Mundial como conmemoración y el festejo debería ser alrededor de ese país. En tanto a la competición, creo que Argentina y Uruguay serían las selecciones que irían más a competir de igual a igual con el resto de los países en el Mundial. En tanto a la clasificación, Bolivia aspiraría a buscar uno de esos tres cupos directos o repechaje entre menos selecciones ”.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR