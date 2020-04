Aprovechando el tiempo de cuarentena, Edison Flores y Christofer Gonzales protagonizaron una divertida entrevista a través del Instagram de la Federación Peruana de Fútbol. En ella hablaron de todo pero un tema que no pudo pasar desapercibido fue la entrevista que le hicieron a ‘Canchita’ en el 2015 donde se le salió el dejo chileno.

“Cuando ‘Canchita’ regresó a la bcuando estaba ya el profe Ricardo Gareca, la mesa tenía el video de su entrevista hablando en ‘chileno’ y todos lo molestábamos para que se una al grupo, creo que es parte del ambiente y de la confianza”, contó el ‘Orejas’.

A lo que Christofer Gonzales respondió: “Cual la mesa, eso lo causaron tú y Andi Polo que le contaron a todos ‘po’ ‘po’. Pero en verdad en ese entonces me hicieron una entrevista y se me escapó y después me di cuenta y qué vergüenza”, dijo el futbolista de Sporting Cristal.

Sobre Ricardo Gareca

En la misma transmisión, tanto el ‘Orejas’ como ‘Canchita’ aprovecharon para resaltar los méritos y cualidades del ‘Tigre’ Gareca. “El poder de convencimiento del profe es grande, desde que uno llega a la Selección Peruana te implementa esa idea que te llena de confianza", señaló Flores.

“La confianza que le da a los jugadores, el chip que le pone a los jugadores para que estén convencidos de que ellos pueden competir con cualquier equipo a nivel internacional", agregó Christofer Gonzales.

VIDEO RECOMENDADO

Claudio Pizarro eligió a Russel Wilson sobre Tom Brady como el mejor de la NFL

Claudio Pizarro eligió a Russel Wilson sobre Tom Brady como el mejor de la NFL