Cuando la tiene ‘Orejas’, después de todo, pasan cosas en el área...

El presente excepcional de Edison Flores se opaca por una simple premisa; ha sido uno de los pilares de la selección peruana y su pasado reciente (aunque no tanto) trasciende más allá de cualquier discreto presente. Vivimos, así es, de las figuritas del pasado. Como dijo recientemente Paolo Guerrero, nuestro goleador histórico, y alguna vez lo dijo también Claudio Pizarro; es lo que hay.

Todos somos conscientes de ello, aunque nos cuesta aceptarlo. Vivimos, todavía, de los recuerdos de una generación dorada. Para Juan Reynoso los rezagos de esa generación son su principal fuente de inspiración para su idea de juego. Ya intentó bosquejar algo distinto en estos sus primeros nueve meses al mando de la bicolor y tuvo como resultado experimentos fallidos como el protagonizado frente a Alemania.

Hagamos un repaso sencillo. Paolo Guerrero, con 39 años y un gol en poco más de dos meses, vuelve a la selección peruana porque no hay más. Alex Valera sigue siendo pieza de recambio y Gianluca Lapadula, con 33 años y una resaca física que seguramente le está costando, no estará apto ante Corea. Luego, no hay mucho de dónde elegir. Santiago Ormeño no es más opción, Raúl Ruidíaz lleva cinco años sin anotar con la bicolor y detrás solo hay prospectos con un futuro prominente en duda.

Pasa lo mismo con Christian Cueva. Pero olvidamos que lo mismo pasó casi siempre. Incluso en el mejor momento de la era Gareca, la mayoría de los seleccionados rendían a tope solo con la selección peruana, mientras en sus clubes eran una alternativa más o incluso ni jugaban. Ya jugaban en ligas menores o simplemente no jugaban. La selección siempre fue una isla donde no necesariamente juegan los mejores, sino los que mejor se acoplan a la idea de juego y el gusto del entrenador.

Ese fue el milagro peruano. Fue ese el mérito de Gareca. Sacó agua de las piedras. Exprimió al máximo el reducido universo de jugadores de competencia. Hoy a Juan Reynoso le toca una tarea similar, aunque con un factor a favor y uno en contra: el primero es que en esta Eliminatoria adquieren opción al Mundial 2026 un total de siete de diez equipos. Es decir, hay que jugar verdaderamente muy mal para no tener chances. ¿Qué tiene en contra? Pues que contrariamente a lo que nos hizo creer la bonanza en tiempos de Gareca, el universo convocable se ha reducido y quienes quedan han envejecido, reduciendo con ellos sus habilidades y rendimientos.

Aquí Reynoso cometió un primer delito sentimental. Nos hizo creer -en conferencia de prensa- que el recambio generacional estaba a la vuelta de la esquina. Más creíble era decir que Kluiverth Aguilar llegaba al Manchester City de Guardiola.

¿A qué juega Reynoso? Ya es obvio. A alcanzar uno de los siete cupos. ¿Algún otro técnico no haría lo mismo?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR