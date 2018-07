Lo reprocharon, como a un niño. Y Edison Flores , como buen profesional, agachó la cabeza y escuchó a Ricardo Gareca . Claro, no siempre se puede ser tan perfecto en la vida. Menos, cuando te juegas la vida ante Argentina, que suele llevarte a cometer crasos errores.

“Ante Argentina, Ricardo me dijo que no era posible que un jugador como yo tenga esta clase de pases. [La estadística] Era muy pobre. No era para un jugador de Selección”, recordó Edison Flores en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

En octubre del 2016, Perú enfrentó a Argentina en Lima, y Ricardo Gareca no tenía más margen para cometer errores. Edison Flores arrancó, pero sorpresivamente fue reemplazo por Raúl Ruidíaz, a los 60 minutos.

“Cuando jugaba en la ‘U’, me decían que mi rendimiento físico era muy bajo. Pero, cuando entrenaba con la Selección, era muy alto. Me pidieron que empareje eso. Siempre me lo decían, como si estuviera en el colegio”, contó Edison Flores .

Durante el proceso de Ricardo Gareca , Edison Flores fue el futbolista que más minutos sumó como titular. El ‘Tigre’ respaldó al ‘Orejas’, aun cuando el futbolista no gozaba de continuidad en el Aalborg de Dinamarca.