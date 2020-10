Alexander Callens, Yordy Reyna y Edison Flores no podrán ser parte de la Selección Peruana luego que New York City y DC United, sus clubes en la MLS, rechacen el pedido de la Federación Peruana de Fütbol. El último de ellos, publicó un mensaje de aliento en su cuenta de Instagram, demostrando sus ganas de vestir la blanquirroja a pesar de no poder estar en los encuentros.

“Siempre serás la primera, mi objetivo por el cual trabajo . Deseándote desde lejos todo lo mejor aquí estaremos para alentarte . Vamos PERÚ", escribió Edison.

Flores es uno de los habituales titulares del equipo de Ricardo Gareca. Lleva 14 partidos en Eliminatorias y suma cinco goles.

El comunicado de DC United





Esta tarde, DC United y New York City informaron que sus respectivos estados exigen un periodo de a cuarentena obligatoria al viajar a zonas de ‘alto riesgo’. Por tal razón, les negaron la oportunidad de jugar con la Selección Peruana a Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens.

“Los jugadores seleccionados para diputar los partidos internacionals, inclyendo las Clasificatorias al Mundial y ala UEFA Nations League, se deben regir a las normas de viaje del gobierno americano por la pandemia del Covid-19”, explicó el cuadro del ‘Orejas’ en un comunicado oficial.

Tras las ausencias que ya se veían venir, Ricardo Gareca decidió reforzar el ataque con la incorporación de Alex Valera y Matías Succar; dos jugadores que militan en equipos del campeonato local y que han mostrado gran nivel en los últimos partidos.