Así ven al peruano en Brasil: el consejo de Edmilson a Christian Cueva por el bien de su carrera

Edmilson siempre soñó con ser futbolista. Y ni la pobreza con la que creció en Sao Paulo le impidió lograrlo. Por eso, ahora trabaja en la Fundación FC Barcelona, para ayudar a que muchos niños cumplan sus anhelos. Claro, él es un fiel creyente y considera que su misión en la tierra está enfocada al servicio.



Mientras camina por los rincones más olvidados de Independencia (Lima), Edmilson se detiene para conversar con Depor sobre Brasil, Paolo Guerrero y, sobre todo, Christian Cueva.



Como campeón del mundo, ¿consideras que Neymar es el líder que necesita Brasil para levantar nuevamente una Copa?

​El mejor jugador brasileño en actividad es Neymar. En el 2018, Brasil tuvo un equipo muy bien formado, lamentablemente hubo un mal planteamiento ante Bélgica y fuimos eliminados. Pienso que tenemos una generación que con o sin Neymar puede pelear por el Mundial de Qatar 2022.



¿Cuál es la mirada que tienes sobre Paolo Guerrero?

Yo pensé que no iba a durar mucho en Brasil, luego de que decidiera dejar Alemania. Porque estamos hablando de un campeonato sudamericano muy duro. Sin embargo, él ha sabido dominar todo muy bien, ha tenido un equipo muy sólido. Es un jugador referente no solo para Perú, sino también para todos los niños del mundo.



Es la segunda vez que el ex jugador llega a nuestro país como embajador de la Fundación Barcelona. (Foto: Nicole Sotelo) Es la segunda vez que el ex jugador llega a nuestro país como embajador de la Fundación Barcelona. (Foto: Nicole Sotelo)

¿Te hubiera gustado tener a Paolo Guerrero en tu paso por el FC Barcelona o tal vez figura en tu equipo ideal?

​Barcelona tiene su propio estilo de juego, el cual es inculcado desde La Masía. Paolo Guerrero es un jugador que ha demostrado ser un 'crack' y, a mí, siempre me ha gustado jugar con profesionales de ese nivel. Él ya tiene el estilo europeo incorporado.



¿Qué necesita un extranjero para triunfar en la liga brasileña?

Tener talento no es suficiente. Hay que tener un buen comportamiento dentro y fuera del campo. Si no tienes eso, es mejor que se dediquen a ser "influencers". La disciplina es muy importante para triunfar no solo en Brasil sino en cualquier equipo del mundo.



Y con respecto al escándalo de Christian Cueva y su irregularidad en Brasil, ¿cuál crees que es el problema del jugador peruano?

Está tomando malas decisiones, no es la primera vez que le sucede algo así. Él va a cosechar lo que está sembrando. Esta carrera es muy corta. Ojo, su imagen es buena solamente en Perú porque en Sao Paulo estaba mal, ahora en Santos es peor. Y ojalá pueda tener la ayuda de su entorno. Tiene que comenzar a cambiar por su propio bien.

La Selección Peruana parte al campo de la AFA. (Video: José Luis Saldaña)

