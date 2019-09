Edwin Retamoso, de ser convocado por Ricardo Gareca a estudiar ingeniería de sistemas

A sus 37 años, Edwin Retamoso no pierde la ilusión de volver a las canchas profesionales. De hecho, el exjugador de la Selección Peruana se resiste a colgar los botines de manera oficial, a pesar de que lleva inactivo casi dos años. Ahora, ‘Reta’ estudia Ingeniería de Sistemas en Abancay.

“Estoy en Abancay. Como no tuve opciones de seguir trabajando, llegué para terminar la carrera. Estoy en el noveno ciclo. Estudié gerencia deportiva y soy técnico”, afirmó Edwin Retamoso, en diálogo con Depor.

Edwin Retamoso al lado del técnico de la Selección Peruana. (Foto: GEC) Edwin Retamoso al lado del técnico de la Selección Peruana. (Foto: GEC) depor

“Voy a intentar, por última vez, jugar en un club. Me desaparecí del fútbol, porque Garcilaso me despide. Ellos argumentaron que yo ya no podía volver a jugar. Tenía contrato hasta finales del 2018, pero no respetaron”, agregó.

Es preciso destacar que el exjugador de Real Garcilaso la rompió en el Cusco y se convirtió en un futbolista ‘convocable’ por Sergio Markarián. Inclusive, Retamoso fue convocado por Ricardo Gareca para la Copa América 2015.

“Ahora hablo más con Pablo Bengoechea. Tenemos una buena amistad. Pero siempre converso con Mariano Soso”, acotó Edwin Retamoso, quien también reveló que Alianza Lima y Universitario de Deportes intentaron ficharlo. Pero, ¿qué pasó?

“Soy hincha de Cienciano y prefería escuchar la propuesta de ellos. Ojalá pueda volver para que, esta vez, pueda decirle adiós al fútbol”, concluyó.

La dura sanción que podría recibir Paolo Guerrero tras su expulsión. (Video: América TV)

►Bengoechea es la clave: ¿Uruguay entrenará en Matute de cara al amistoso contra Perú por fecha FIFA? [VIDEO]

►¡Es oficial! Gerardo Ameli reemplazará a Franco Navarro como entrenador en UTC

►Mauricio 'Café' Mendoza se arrepiente de haber jugado en Alianza Lima tras su paso por Universitario

►"Como manda la historia": Mauro Guevgeozián vaticinó triunfo de Alianza Lima en el clásico y elogió a Adrián Balboa